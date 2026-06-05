Надцакването продължава: противникът на Перес обяви още едно голямо име, което ще дойде в Реал, ако той спечели

Кандидатът за президент на Реал Мадрид, Енрике Рикелме, говори пред „El Partidazo de Cope“ и опита да даде своя отговор на предизвикателството на Флорентино Перес, който малко преди това обяви, че ще отправи най-голямата оферта в историята на Реал Мадрид за футболист. Кандидат-президентът отговори, като остана твърд в намерението си да привлече Ерлинг Холанд: „Всички знаем как работи това, играчът трябва да бъде защитен. Обкръжението му го пази и това ми се струва фантастично. Но мнението ми е същото като вчера. Няма да давам повече подробности по договорите. Поддържам казаното вчера – ако стана президент, Родри и Холанд ще играят в Реал Мадрид. А ако не играят, ето ги моите обещания – ще платя членските вноски на всички.“

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Рикелме, който увери, че до неделя ще се опита да обяви още имена, съобщи за привличането на Висенте дел Боске към своя проект. „По напълно безкористен начин той ще стане част от нашия проект, единствено за доброто на Мадрид.“ По този начин Дел Боске се присъединява към Раул, Йеро и Икер Касияс – сърцето на отборите, спечелили Осмата и Деветата европейска купа.

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Относно възможността Юрген Клоп да поеме Реал, той коментира: „Точно както твърдо заявявам някои имена, с треньорите трябва да бъда по-предпазлив. Клоп е страхотен треньор, но не мога да потвърдя нищо. Никога не съм сядал да преговарям нито с Клоп, нито с който и да е друг треньор. С това се занимава спортно-техническата структура.“

Кандидатът говори и за проучванията, с които разполага. „Мисля, че въпросът е да се справим възможно най-добре. Утре стартираме нова серия от социални проекти, продължаваме да се подобряваме.“

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Снимки: Gettyimages