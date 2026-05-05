Голмайсторът на Борусия (Дортмунд) е все по-близо до Фенербахче

Представителите на нападателя на Борусия (Дортмунд) Серу Гираси вече са провели официални разговори с ръководството на Фенербахче, твърди турският телевизионен канал A Spor, като добавя, че футболистът е заявил пред истанбулския клуб готовността си за трансфер.

28-годишният играч е следен от други клубове, а договорът му с “жълто-черните” е до 2028-а.

Причината за агресивната стратегия от страна на агентите му се крие в специфичен детайл в контракта му - клауза за освобождаване от 35 милиона евро, която трябва да влезе в сила през юли. Това прави нападателя изключително привлекателна цел.

Единствено продължаващите бюрократични пречки в Истанбул биха могли да забавят напредъка за потенциален трансфер на Гираси във Фенербахче, след като турският гранд наскоро се раздели със старши треньора Доменико Тедеско, допълва БТА.

Ултрасите на Лацио и Интер ще бойкотират сблъсъка между двата тима

