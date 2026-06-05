Доскорошният спортен директор на Милан замесен в дело за пране на пари

Доскорошният спортен директор на Милан, Игли Таре, е изправен пред потенциално бурно лято, което се простира отвъд скорошното му уволнение от "Сан Сиро". Различни информации гласят, че албанският спортен директор е обект на разследване от албанските власти по подозрение в пране на пари и корупция. Името на Таре е изплувало във връзка с текущо разследване на Специалната прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност в Албания, известна като SPAK.

Твърди се, че бившият спортен директор на Милан е попаднал в полезрението на властите по време на разследване, първоначално насочено към бившия вицепремиер на Албания Белинда Балуку. Срещу нея има обвинения, свързани с нарушения при обществени поръчки.

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Това развитие представлява значително допълнително усложнение за Таре, който беше освободен от Милан само преди десет дни. Уволнението му беше част от мащабна реорганизация на ръководната структура на клуба, предприета от собственика Джери Кардинале след неуспеха на отбора да се класира за Шампионската лига.

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Чистката, която засегна също треньора Масимилиано Алегри, изпълнителния директор Джорджо Фурлани и техническия директор Джефри Монкада, дойде след сезон, който в официално изявление на клуба беше определен като категоричен провал. Разследването в Албания добавя изключително неприятен аспект към и без това трудния период за 52-годишния функционер, който все още не е отговорил публично на обвиненията.

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Снимки: Gettyimages