Фенербахче уволни треньора след тежкото поражение от Галатасарай

Фенербахче уволни старши треньора Доменико Тедеско, съобщи истанбулският клуб след загубата с 0:3 от големия съперник Галатасарай през уикенда, която почти сложи край на надеждите им за титлата в Суперлигата.
Специалистът беше назначен с двугодишен договор през септември, заменяйки Жозе Моуриньо, който напусна през август, след като Фенербахче отпадна от Шампионската лига в плейофите от Бенфика. Моуриньо стана треньор на лисабонци седмици по-късно.
Фенербахче загуби само два мача от първенството този сезон, но поражението в дербито в неделя ги оставя на седем точки зад Галатасарай с оставащи три мача.
Отборът на Тедеско спечели Суперкупата на Турция през януари, побеждавайки Галатасарай, но отпадна от Лига Европа в плейофите срещу Нотингам Форест.
Фенербахче, който не е печелил титлата в лигата от 2014 г., също се раздели със спортния директор Девин Йозек и футболния координатор Берке Челеби. Помощник-треньорът Зеки Мурат Голе ще води отбора до края на сезона.