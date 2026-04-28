Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фенербахче
  28 апр 2026 | 10:02
Фенербахче уволни треньора след тежкото поражение от Галатасарай

Фенербахче уволни старши треньора Доменико Тедеско, съобщи истанбулският клуб след загубата с 0:3 от големия съперник Галатасарай през уикенда, която почти сложи край на надеждите им за титлата в Суперлигата.

Специалистът беше назначен с двугодишен договор през септември, заменяйки Жозе Моуриньо, който напусна през август, след като Фенербахче отпадна от Шампионската лига в плейофите от Бенфика. Моуриньо стана треньор на лисабонци седмици по-късно.

Фенербахче загуби само два мача от първенството този сезон, но поражението в дербито в неделя ги оставя на седем точки зад Галатасарай с оставащи три мача.

Отборът на Тедеско спечели Суперкупата на Турция през януари, побеждавайки Галатасарай, но отпадна от Лига Европа в плейофите срещу Нотингам Форест.

Фенербахче, който не е печелил титлата в лигата от 2014 г., също се раздели със спортния директор Девин Йозек и футболния координатор Берке Челеби. Помощник-треньорът Зеки Мурат Голе ще води отбора до края на сезона.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

