България излиза срещу 11 от Молдова пред погледа на "Надежда"

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България излиза срещу Молдова в приятелски мач на стадион "Зимбру" в Кишинев тази вечер. Съоръжението в квартал "Ботаника" е построено преди точно 20 години и е собственост на футболния клуб. За издигането му са били похарчени 11 милиона долара. Стадионът на "биковете" е с естествена тревна настилка и капацитет от 10 000 зрители.

Впечатление прави, че буквално на пет метра от дома на "биковете" е залепена огромна 14-етажна сграда, която носи духа на епохата от времето на СССР. Въпросният жилищен блок е известен като стенопис "Надежда" - на външната страна откъм входа на спортния комплекс има огромна фреска на местния художник Дмитрий Попатов, изобразяваща русокосо момиче, което се прибира от училище.

От другата страна на стадиона има футболни игрища, тенис корт, фитнес, кафене, медицински център, хотел, музей и зала за пресконференции, която е отделена от основното съоръжение. В коридора на централната трибуна е сложена в рамка фланелката на Футболист номер 1 на СССР за 1990 година - бившето крило на Динамо (Москва), Марсилия и Атлетико Мадрид Игор Доброволски, започнал кариерата си именно в Зимбру в средата на 80-те години.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Молдова

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