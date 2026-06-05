Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. България излиза срещу 11 от Молдова пред погледа на "Надежда"

България излиза срещу 11 от Молдова пред погледа на "Надежда"

  • 5 юни 2026 | 08:00
  • 2485
  • 3
Слушай на живо
Слушай на живо: Молдова - България

България излиза срещу Молдова в приятелски мач на стадион "Зимбру" в Кишинев тази вечер. Съоръжението в квартал "Ботаника" е построено преди точно 20 години и е собственост на футболния клуб. За издигането му са били похарчени 11 милиона долара. Стадионът на "биковете" е с естествена тревна настилка и капацитет от 10 000 зрители.

Впечатление прави, че буквално на пет метра от дома на "биковете" е залепена огромна 14-етажна сграда, която носи духа на епохата от времето на СССР. Въпросният жилищен блок е известен като стенопис "Надежда" - на външната страна откъм входа на спортния комплекс има огромна фреска на местния художник Дмитрий Попатов, изобразяваща русокосо момиче, което се прибира от училище.

От другата страна на стадиона има футболни игрища, тенис корт, фитнес, кафене, медицински център, хотел, музей и зала за пресконференции, която е отделена от основното съоръжение. В коридора на централната трибуна е сложена в рамка фланелката на Футболист номер 1 на СССР за 1990 година - бившето крило на Динамо (Москва), Марсилия и Атлетико Мадрид Игор Доброволски, започнал кариерата си именно в Зимбру в средата на 80-те години.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Молдова

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

България U19 удари Албания в първата си контрола

България U19 удари Албания в първата си контрола

  • 4 юни 2026 | 20:11
  • 2985
  • 2
България удари и Франция, ще играе полуфинал с Гермация на ЕП за железничари

България удари и Франция, ще играе полуфинал с Гермация на ЕП за железничари

  • 4 юни 2026 | 19:21
  • 7923
  • 2
Ботев (Враца) се раздели със защитник

Ботев (Враца) се раздели със защитник

  • 4 юни 2026 | 19:16
  • 2760
  • 0
Анди Краев: По-добри сме от Молдова

Анди Краев: По-добри сме от Молдова

  • 4 юни 2026 | 19:14
  • 4245
  • 31
Димитров цитира притча и добави: Не подценяваме никого, излизаме за победа

Димитров цитира притча и добави: Не подценяваме никого, излизаме за победа

  • 4 юни 2026 | 19:10
  • 18541
  • 111
Илиан Илиев остава в Черно море

Илиан Илиев остава в Черно море

  • 4 юни 2026 | 18:54
  • 2758
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Тест за България в Молдова - "лъвовете" ще си настройват мерника

Тест за България в Молдова - "лъвовете" ще си настройват мерника

  • 5 юни 2026 | 07:35
  • 3777
  • 4
Цървена Звезда вади 2,5 млн за Балов!

Цървена Звезда вади 2,5 млн за Балов!

  • 5 юни 2026 | 07:46
  • 4211
  • 9
Саръбоюков се пребори в последен опит за първа победа в Диамантената лига

Саръбоюков се пребори в последен опит за първа победа в Диамантената лига

  • 4 юни 2026 | 23:54
  • 15784
  • 10
Кой ще е новият шампион на България?

Кой ще е новият шампион на България?

  • 5 юни 2026 | 07:12
  • 2501
  • 3
Франция с огромен гаф седмица преди Мондиала! "Петлите" допуснаха обрат и загубиха от Кот Д'Ивоар

Франция с огромен гаф седмица преди Мондиала! "Петлите" допуснаха обрат и загубиха от Кот Д'Ивоар

  • 5 юни 2026 | 00:13
  • 22442
  • 45