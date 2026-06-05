Мексиканците в екстаз след разгрома над Сърбия

Тимът на Мексико ще стартира участието си в Световното първенство със самочувствие, след като завърши подготовката си с победа с 5:1 над Сърбия в Толука. Старши треньорът Хавиер Агире все още не е определил титулярния си състав, но предупреди този резултат да не дава прекалени очаквания. Той също така похвали манталитета на играчите си, казвайки, че иска отбор, който никога не се отказва и винаги се състезава за победата.

Пред стадион „Немесио Диес“ феновете пък направиха истинска фиеста след победата над сърбите. Мексико открива Световното първенство срещу Южна Африка в Мексико Сити на 11 юни.

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