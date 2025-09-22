Проблемите на Фенербахче продължават и след раздялата с Моуриньо

Жозе Моуриньо вече не е начело на Фенербахче, но турският гранд продължава със слабото си представяне и допусна нова грешна стъпка в турското първенство. "Фенерите" стигнаха само до 1:1 срещу Касъмпаша, въпреки че рано откриха резултата и играха с човек повече цяло второ полувреме.

В предишния кръг тимът на новия наставник Доменико Тедеско изпусна спечелен мач у дома срещу Аланияспор, а снощи отново загубии ценни точки и заема трето място в класирането с 12 точки. Със същия актив е и Гьозтепе на Станимир Стоилов, а начело е Галатасарай с 15 и мач по-малко.

В 3-тата минута Керем Актюроглу подаде на Марко Асенсио и бившата звезда на Реал Мадрид и Пари Сен Жермен даде летящ старта на "фенерите". Тяхната задача се улесни още повече след изгонването на Кафу в 45-ата минута за грубо нарушение срещу Милан Шкриняр.

Вместо да се възползват от численото си предимство, гостите се прибраха да пазят резултата и бяха наказани. В 64-тата минута Мортада Бен Уанес центрира на крака на Харис Хайрадинович и босненецът простреля Едерсон. В оставащото време Фенербахче така и не успя да измъкне победата, а най-чситото положение пропиля Юсеф Ен Несири.