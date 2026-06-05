Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Катарският консорцуим няма да прави нов опит да купи Манчестър Юнайтед

Катарският консорцуим няма да прави нов опит да купи Манчестър Юнайтед

  • 5 юни 2026 | 10:56
  • 786
  • 0
Катарският консорцуим няма да прави нов опит да купи Манчестър Юнайтед

Катарският кандидат-купувачи на Манчестър Юнайтед от катарската група, която бе формирана около шейх Джасим бин Хамад Ал Тани, която преди три години направи сериозен опит да придобие контролния пакет акции, няма да отправи нова оферта, съобщават повечето медии в Англия. Вчера вестник “Сън” излезе с информация, че собствениците на “червените дяволи” от семейство Глейзър отново обмислят дали да не направят нов опит за продажба на клуба. Американците опитаха да се разделят с контролния пакет акции и през 2023 година, когато именно шейх Джасим бе един от основните кандидати и дори отправи максималната оферта на стойност 5 милиарда паунда, но въпреки това тя бе отхвърлена. Вместо това собствениците на Манчестър Юнайтед предпочетоха предложението на сър Джим Ратклиф, който закупи около 27% от 20-кратните шампиони, но получи правото да поеме оперативното управление на клуба.

Глейзър отново обмислят да продадат своята част от Манчестър Юнайтед
Глейзър отново обмислят да продадат своята част от Манчестър Юнайтед

“Червените дяволи” демонстрираха подобрение във финансово отношение и тази година реализираха печалби, а очакванията са ситуацията да се подобри още след завръщането в Шампионска лига. Въпреки тези положителни тенденции се смята, че в семейство Глейзър продължава да има разделение относно мнението за това как трябва да се подходи. Повечето източници твърдят, че Джоел и Авраам Глейзър, които и сега са ангажирани с управлението, не желаят да продават своите дялове, но в същото време останалите от семейството предпочитат да се стигне до раздяла с клуба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Доскорошният спортен директор на Милан замесен в дело за пране на пари

Доскорошният спортен директор на Милан замесен в дело за пране на пари

  • 5 юни 2026 | 11:21
  • 466
  • 0
Нова забрана за тима на Конго

Нова забрана за тима на Конго

  • 5 юни 2026 | 11:14
  • 455
  • 0
Надцакването продължава: противникът на Перес обяви още едно голямо име, което ще дойде в Реал, ако той спечели

Надцакването продължава: противникът на Перес обяви още едно голямо име, което ще дойде в Реал, ако той спечели

  • 5 юни 2026 | 10:01
  • 1834
  • 2
Мексиканците в екстаз след разгрома над Сърбия

Мексиканците в екстаз след разгрома над Сърбия

  • 5 юни 2026 | 10:01
  • 965
  • 0
"Марка": Всички пътища водят към ПСЖ, Флорентино ще иска една от звездите на парижани

"Марка": Всички пътища водят към ПСЖ, Флорентино ще иска една от звездите на парижани

  • 5 юни 2026 | 09:55
  • 4624
  • 5
Австрийците вече са в Лос Анджелис

Австрийците вече са в Лос Анджелис

  • 5 юни 2026 | 09:12
  • 384
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тест за България в Молдова - "лъвовете" ще си настройват мерника

Тест за България в Молдова - "лъвовете" ще си настройват мерника

  • 5 юни 2026 | 07:35
  • 9587
  • 32
Цървена Звезда вади 2,5 млн за Балов!

Цървена Звезда вади 2,5 млн за Балов!

  • 5 юни 2026 | 07:46
  • 10890
  • 26
България излиза срещу Молдова пред погледа на "Надежда"

България излиза срещу Молдова пред погледа на "Надежда"

  • 5 юни 2026 | 08:00
  • 12182
  • 10
Медиите в Португалия тръбят: Защитник пристигна за подпис с Левски

Медиите в Португалия тръбят: Защитник пристигна за подпис с Левски

  • 5 юни 2026 | 10:49
  • 5099
  • 0
Кой ще е новият шампион на България?

Кой ще е новият шампион на България?

  • 5 юни 2026 | 07:12
  • 5902
  • 6
Франция с огромен гаф седмица преди Мондиала! "Петлите" допуснаха обрат и загубиха от Кот Д'Ивоар

Франция с огромен гаф седмица преди Мондиала! "Петлите" допуснаха обрат и загубиха от Кот Д'Ивоар

  • 5 юни 2026 | 00:13
  • 27510
  • 52