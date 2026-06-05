Катарският консорцуим няма да прави нов опит да купи Манчестър Юнайтед

Катарският кандидат-купувачи на Манчестър Юнайтед от катарската група, която бе формирана около шейх Джасим бин Хамад Ал Тани, която преди три години направи сериозен опит да придобие контролния пакет акции, няма да отправи нова оферта, съобщават повечето медии в Англия. Вчера вестник “Сън” излезе с информация, че собствениците на “червените дяволи” от семейство Глейзър отново обмислят дали да не направят нов опит за продажба на клуба. Американците опитаха да се разделят с контролния пакет акции и през 2023 година, когато именно шейх Джасим бе един от основните кандидати и дори отправи максималната оферта на стойност 5 милиарда паунда, но въпреки това тя бе отхвърлена. Вместо това собствениците на Манчестър Юнайтед предпочетоха предложението на сър Джим Ратклиф, който закупи около 27% от 20-кратните шампиони, но получи правото да поеме оперативното управление на клуба.

Глейзър отново обмислят да продадат своята част от Манчестър Юнайтед

“Червените дяволи” демонстрираха подобрение във финансово отношение и тази година реализираха печалби, а очакванията са ситуацията да се подобри още след завръщането в Шампионска лига. Въпреки тези положителни тенденции се смята, че в семейство Глейзър продължава да има разделение относно мнението за това как трябва да се подходи. Повечето източници твърдят, че Джоел и Авраам Глейзър, които и сега са ангажирани с управлението, не желаят да продават своите дялове, но в същото време останалите от семейството предпочитат да се стигне до раздяла с клуба.

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