Капитанът на Фенербахче: Знам, че съдбата ми е предрешена

Капитанът на Фенербахче Мерт Хакан Яндаш направи изявление, след като получи едногодишна дисквалификация заради участие в залагания. Решението беше взето от Професионалния футболен дисциплинарен комитет.

„Моите адвокати и по-опитни колеги ме съветват да изчакам арбитражния процес. Избраха ме за изкупителна жертва. Знам, че съдбата ми е предрешена. Не вярвам, че несправедливото и неправомерно решение спрямо мен ще се промени, но вярвам, че има богобоязливи хора. Затова ще направя подробно изявление след арбитража... Надявам се да вземете предвид, че и аз имам семейство и че не наказвате само мен“, написа Яндаш в социалната мрежа "X".

През декември 2025 г. Яндаш беше задържан като част от разследване за уговорени мачове и залагания. През февруари 2026 г. му бяха повдигнати обвинения.

Според информациите, футболистът можеше да получи присъда до 17 години и 10 месеца затвор. В началото на април Яндаш беше освободен след четиримесечен престой в затвора.