Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Франция
  3. Франция 0:0 Кот Д'Ивоар, мачът започна

Франция 0:0 Кот Д'Ивоар, мачът започна

  • 4 юни 2026 | 21:13
  • 1649
  • 3
Франция 0:0 Кот Д'Ивоар, мачът започна

Световният вицешампион Франция и Кот Д'Ивоар играят при 0:0 в предпоследната си проверка преди старта на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Двубоят е на френска земя на "Стад де ла Божоар" в Нант и стартира в 22:10 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите двубоя в реално време.

За "петлите" Дидие Дешан реши да стартира с възможно най-доброто и почти всичките му титуляри бяха с представители на най-реномираните отбори от топ 5 първенствата на Европа. Единствен в това отношение разлика направи Тео Ернандес от саудитския вицешампион Ал-Хилал, но в качеството си на дългогодишен състезател на Милан очакванията към него бяха повече от високи. На върха на атаката пък бе поставен голмайсторът на Ла Лига от последния сезон Килиан Мбапе. Интересното пък бе, че Дешан реши да не се възползва за първия съдийски сигнал от услугите на нито един от състезателите на Пари Сен Жермен, който през миналата седмица за втора поредна година триумфира в Шампионската лига. Така двубоят на пейката започнаха Брадли Баркола, Дезире Дуе, Уорън Заир-Емери, Лукас Ернандес, както и актуалният носител на "Златната топка" Усман Дембеле.

В състава на Кот Д'Ивоар пък проличаха няколко имена, които от първо лице познават френския футбол, тъй като защитават цветовете на тимове от френската Лига 1. Един от тях бе Ели Уаи, който имаше ключова изява миналата седмица реализирайки едно от четирите попадения за клубния си Ница при успеха с 4:1 срещу Сент Етиен в спасителния бараж, който запази елитния статут на "червено-черните". В подобна на неговата ситуация бяха Гела Дуе от Страсбург и Симон Адингра от Монако. Големи бяха очакванията и към представителите на реномираната турска Сюперлиг. От нея в титулярния си състав селекционерът Емерс Фай включи Стефан Синго от шампиона Галатасарай и Емануел Агбаду от Бешикташ, който стигна до 1/2-финалите в турнира за Купата на Турция.

Франция - Кот Д'Ивоар

КОНТРОЛА

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

Франция: 10. Майк Менян, 5. Жул Кунде, 4. Дайо Упамекано, 15. Ибрахима Конате, 19. Тео Ернандес, 8. Орелиан Чуамени, 14. Адриен Рабио, 11. Майкъл Олисе, 24. Раян Шерки, Маркюс Тюрам, 10. Килиан Мбапе
Селекционер: Дидие Дешан

Кот Д'Ивоар: 1. Яхия Фофана, 17. Гела Дуе, 20. Еманюел Агбаду, 5. Вилфрид Синго, 3. Конан, 14. Умар Диаките, 6. Секо Фофана, 8. Франк Кесие, 10. Симон Адингра, 12. Ели Уаи, 11. Ян Диоманде
Селекционер: Емерс Фай

НАЧАЛО: 4 юни 2026 г. (четвъртък)
СТАДИОН: Стад де ла Божоар (Нант)
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Себастиан Гишамер (Австрия)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Байерн ще подсилва левия фланг на защитата с германски национал от Айнтрахт

Байерн ще подсилва левия фланг на защитата с германски национал от Айнтрахт

  • 4 юни 2026 | 17:16
  • 3685
  • 149
Корейска игра на криеница в последната контрола на Сон и компания

Корейска игра на криеница в последната контрола на Сон и компания

  • 4 юни 2026 | 17:03
  • 1219
  • 0
Президентът на Ман Сити: Гуардиола напускаше 100 пъти за тези 10 години

Президентът на Ман Сити: Гуардиола напускаше 100 пъти за тези 10 години

  • 4 юни 2026 | 16:51
  • 4249
  • 2
Какво загатва Скалони на поредната тренировка на Аржентина

Какво загатва Скалони на поредната тренировка на Аржентина

  • 4 юни 2026 | 16:21
  • 1429
  • 1
Феновете на Ливърпул категорично посочиха кой беше най-добрият играч през лошия сезон

Феновете на Ливърпул категорично посочиха кой беше най-добрият играч през лошия сезон

  • 4 юни 2026 | 16:17
  • 2990
  • 6
Куман след провала срещу Алжир: Не е нужно да се паникьосваме, но това може да се нарече зов за събуждане

Куман след провала срещу Алжир: Не е нужно да се паникьосваме, но това може да се нарече зов за събуждане

  • 4 юни 2026 | 15:56
  • 1973
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Димитров цитира притча и добави: Не подценяваме никого, излизаме за победа

Димитров цитира притча и добави: Не подценяваме никого, излизаме за победа

  • 4 юни 2026 | 19:10
  • 9439
  • 38
Официално: Ираола е новият наставник на Ливърпул

Официално: Ираола е новият наставник на Ливърпул

  • 4 юни 2026 | 21:42
  • 2096
  • 2
Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

  • 4 юни 2026 | 17:20
  • 12287
  • 2
Начало на мача: Испания 0:0 Ирак

Начало на мача: Испания 0:0 Ирак

  • 4 юни 2026 | 22:03
  • 1716
  • 9
Директор се оттегли от Левски, обяви причината

Директор се оттегли от Левски, обяви причината

  • 4 юни 2026 | 18:02
  • 19068
  • 111