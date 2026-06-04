Франция 0:0 Кот Д'Ивоар, мачът започна

Световният вицешампион Франция и Кот Д'Ивоар играят при 0:0 в предпоследната си проверка преди старта на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.



Двубоят е на френска земя на "Стад де ла Божоар" в Нант и стартира в 22:10 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите двубоя в реално време.

🔥 Le XI des Bleus pour ce premier match de préparation face à la Côte d’Ivoire 🇨🇮



Rendez-vous à 21h10 sur TF1 📺 #FRACIV pic.twitter.com/jSBvbM1FtP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 4, 2026

За "петлите" Дидие Дешан реши да стартира с възможно най-доброто и почти всичките му титуляри бяха с представители на най-реномираните отбори от топ 5 първенствата на Европа. Единствен в това отношение разлика направи Тео Ернандес от саудитския вицешампион Ал-Хилал, но в качеството си на дългогодишен състезател на Милан очакванията към него бяха повече от високи. На върха на атаката пък бе поставен голмайсторът на Ла Лига от последния сезон Килиан Мбапе. Интересното пък бе, че Дешан реши да не се възползва за първия съдийски сигнал от услугите на нито един от състезателите на Пари Сен Жермен, който през миналата седмица за втора поредна година триумфира в Шампионската лига. Така двубоят на пейката започнаха Брадли Баркола, Дезире Дуе, Уорън Заир-Емери, Лукас Ернандес, както и актуалният носител на "Златната топка" Усман Дембеле.

🚨🚨 OFFICIEL ! LE XI DE LA CÔTE D’IVOIRE 🇨🇮 FACE AUX BLEUS 🇫🇷 !!!! 🐘 pic.twitter.com/JbnjkFlQEG — Actu Foot (@ActuFoot_) June 4, 2026

В състава на Кот Д'Ивоар пък проличаха няколко имена, които от първо лице познават френския футбол, тъй като защитават цветовете на тимове от френската Лига 1. Един от тях бе Ели Уаи, който имаше ключова изява миналата седмица реализирайки едно от четирите попадения за клубния си Ница при успеха с 4:1 срещу Сент Етиен в спасителния бараж, който запази елитния статут на "червено-черните". В подобна на неговата ситуация бяха Гела Дуе от Страсбург и Симон Адингра от Монако. Големи бяха очакванията и към представителите на реномираната турска Сюперлиг. От нея в титулярния си състав селекционерът Емерс Фай включи Стефан Синго от шампиона Галатасарай и Емануел Агбаду от Бешикташ, който стигна до 1/2-финалите в турнира за Купата на Турция.

JOUR DE MATCH 🇫🇷🇨🇮



1er match de préparation à la Coupe du monde pour nos Bleus qui affrontent la Côte d’Ivoire 🔥



Surnommée les Éléphants, la sélection ivoirienne sera accueillie dans la cité nantaise, célèbre pour son emblématique Grand Éléphant 🐘



⏰ RDV à 21h10 sur TF1 📺 pic.twitter.com/DfMoH6D1Zl — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 4, 2026

Франция - Кот Д'Ивоар



КОНТРОЛА



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Франция: 10. Майк Менян, 5. Жул Кунде, 4. Дайо Упамекано, 15. Ибрахима Конате, 19. Тео Ернандес, 8. Орелиан Чуамени, 14. Адриен Рабио, 11. Майкъл Олисе, 24. Раян Шерки, Маркюс Тюрам, 10. Килиан Мбапе

Селекционер: Дидие Дешан



Кот Д'Ивоар: 1. Яхия Фофана, 17. Гела Дуе, 20. Еманюел Агбаду, 5. Вилфрид Синго, 3. Конан, 14. Умар Диаките, 6. Секо Фофана, 8. Франк Кесие, 10. Симон Адингра, 12. Ели Уаи, 11. Ян Диоманде

Селекционер: Емерс Фай



НАЧАЛО: 4 юни 2026 г. (четвъртък)

СТАДИОН: Стад де ла Божоар (Нант)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Себастиан Гишамер (Австрия)



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