"Марка": Всички пътища водят към ПСЖ, Флорентино ще иска една от звездите на парижани

Флорентино Перес обяви, че във вторник ще отправи най-голямата оферта в историята за футболист, като сумата ще бъде около 150 милиона евро. Това предизборно изявление на кандидата за президент на Реал Мадрид не назова конкретно име, но след подсказките, дадени в интервю за „Horizonte“, всичко сочи към двама играчи на ПСЖ: Витиня или Жоао Невеш, предполагат от "Марка".

Перес отхвърли множество възможни варианти: „Не е Олисе, не е Доку, не е Холанд, не е Кейн, не е от Висшата лига. Той е галактико“. Освен това той даде да се разбере, че става въпрос за играч от халфовата линия напред, което насочва всички следи към ПСЖ и националния отбор на Португалия: Витиня (26 г.) и Жоао Невеш (21 г.).

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Кандидатът за президентския пост в Реал Мадрид обяви, че следващия вторник – теоретично, когато поднови мандата си след изборите – ще направи предложение на стойност около 150 милиона евро, което ще бъде „най-голямата оферта в историята на клуба за играч“.

Във Франция няма клаузи

Във френското първенство няма откупни клаузи, така че Флорентино ще трябва да постигне споразумение с Насер Ал-Хелаифи, президента на ПСЖ. Отношенията между двамата се подобриха след години на напрежение заради Суперлигата и трансфера на Мбапе. Това обаче не означава, че преговорите ще бъдат лесни: Парижани не продават звездите си.

Флорентино търси силен ход във финалната фаза на президентските избори, за да контрира популярността на Енрике Рикелме, който постави на масата имената на Родри и Холанд. Затова той подхрани възможността за голям трансфер, за „галактико“, като същевременно цели да покрие нужда в състава с привличането на креативен полузащитник като Витиня или Жоао Невеш.

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Невеш е по вкуса на Моуриньо

Жоао Невеш е футболист, към когото Жозе Моуриньо, евентуалният бъдещ треньор на Реал Мадрид при победа на Флорентино, има специални предпочитания. През лятото на 2024 г. ПСЖ го привлече за 70 милиона евро, а представянето му е впечатляващо: той спечели две поредни титли в Шампионската лига под ръководството на Луис Енрике. Пристигна в парижкия клуб едва на 19 години и се превърна в един от лидерите в центъра на терена заедно с Витиня и Фабиан Руис. Той е и несменяем титуляр в португалския национален отбор, който е сред фаворитите за световната титла на Мондиал 2026. Името му винаги е присъствало в списъка с бъдещи цели на Реал Мадрид.

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Витиня, мечтаният полузащитник

Витиня притежава профила на модерен централен полузащитник, характеризиращ се с отличен поглед върху играта, изключителна точност на паса и способност да преодолява пресата и да дирижира играта на отбора. Витиня е ключова фигура за ПСЖ и успехите на парижкия тим не могат да бъдат обяснени без присъствието на този футболист, който израсна с гигантски стъпки. Във всички анкети той винаги е бил сред най-желаните играчи от феновете на мадридския клуб.

Португалецът триумфира в Порто, отбор, с който дебютира през януари 2020 г. едва на 19 години. Представянето му го превърна в основен играч и през лятото на 2022 г. ПСЖ отправи страхотна оферта от 40 милиона евро, за да го привлече. Витиня е фундаментален през четирите си сезона в парижкия отбор и се намира в момент на голяма футболна зрялост. Не изглежда лесна задача който и да е от двамата да се озове в Реал Мадрид, въпреки че малко футболисти са успявали да се противопоставят на Флорентино. Но бомбата вече е хвърлена. Мадрид търси своя нов „галактико“.

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