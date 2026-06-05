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Нова забрана за тима на Конго

  • 5 юни 2026 | 11:14
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Андрю Джулиани, изпълнителният директор на работната група на Белия дом за Световното първенство, говори за сложните теми около Световното първенство на медийно събитие в Маями. Едно от скорошните предизвикателства, които организаторите на турнира регистрират, е огнище на рядък вид вирус Ебола, който се разпространи в отделни части Конго и Уганда. Световната здравна организация обяви това за извънредна ситуация в общественото здравеопазване от международно значение.

Вече стана ясно, че служители по сигурността са потвърдили, че в делегацията на Конго няма хора, които са били в региона повече от 21 дни. В същото време конгоанците са предупредени да не добавят към тренировъчния си лагер никого, който е бил в Конго през последните три седмици. В същото време стана ясно, че федералните служители обсъждат и промяната в политиката на ФИФА, която забранява на феновете да внасят бутилки за многократна употреба с вода на 16-те стадиона на турнира в Северна Америка, включително някои с ограничена или никаква сянка поради липса на козирки.

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