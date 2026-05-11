Меси, Роналдо и Ямал на една сцена: Световното първенство започва след месец

След точно месец ще бъде даден стартът на Световното първенство по футбол през 2026 година, като домакините от Мексико ще открият турнира срещу Южна Африка в Мексико Сити на 11 юни.

Тазгодишният Мондиал ще бъде най-мащабният в историята, след като за първи път ще включва 48 отбора, които ще изиграят общо 104 мача в 16 града домакини в три държави — Канада, Мексико и САЩ.

Световният шампион Аржентина ще защитава титлата, която спечели преди четири години в Катар след победа над Франция с 4:2 след изпълнение на дузпи във финала.

Феновете в Северна Америка ще имат възможност да наблюдават някои от най-големите звезди на световния футбол — от 18-годишния талант на Барселона Ламин Ямал до ветераните Кристиано Роналдо и Лионел Меси, както и до футболни звезди като Осман Дембеле, Хари Кейн, Ерлинг Холанд, Винисиус Жуниор и много други.