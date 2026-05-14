  • 14 май 2026 | 05:52
  • 1424
  • 0
Трабзонспор е на финал за Купата на Турция

Трабзонспор е вторият финалист в турнира за Купата на Турция. Отборът на Фатих Теке се наложи с 2:1 при гостуването си на Генчлербирлиги и на 22 май ще спори за трофея с Коняспор.

След като в предишния кръг елиминира Самсунспор след изпълнение на дузпи, Трабзонспор показа характер и снощи. До 78-ата минута тимът губеше с 0:1 след попадение на Ерк Аслан в 62-рата минута, но съумя да направи обрат.

Изравнителният гол падна в 78-ата минута, когато след центриране от корнер Арда Челик прати топката в собствената си врата. В герой за Трабзонспор се превърна Ернест Мучи с красиво изпълнение от границата на наказателното поле в добавеното време.

След няколко дни двата отбора ще се срещнат отново, но в мач от последния кръг на първенството. Той ще е без значение за Трабзонспор, докато Генчлербирлиги ще търси победата, за да се спаси от изпадане.

