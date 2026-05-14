Изключителна драма в Шотландия, всичко ще се реши в прекия двубой между Селтик и Хартс

Шотландското първенство се оказа едно от най-интересните през този сезон. Три отбора участваха в гонитбата за титлата, но Рейнджърс отпадна от борбата след загубата с 1:3 в дербито срещу Селтик. Снощи пък "детелините" постигнаха драматичен успех с 3:2 като гост на Мъдъруел и ако в последния кръг победят лидера Хартс, ще са шампиони.

Селтик изтръгна трите точки на "Фир Парк" с гол от дузпа в 9-ата минута на добавеното време. Наказателният удар беше отсъден за игра с ръка на футболист на домакините в добавеното време. Зад топката застана Келечи Ихеаначо и не сгреши, а след последния съдийски сигнал феновете на гранда от Глазгоу нахлуха на терена от радост.

Ако двубоят беше завършил наравно, Селтик щеше да се нуждае от победа с поне три гола разлика срещу Хартс, за да стигне до пета поредна титла и общо 56-а в историята си. Сега "детелините" изостават само на точка от водача в класирането и ако спечелят директния сблъсък в събота, ще триумфират.

Междувременно, Хартс нямаше проблеми в домакинството си на Фолкърк и се наложи с 3:0. Резултата откри Франки Кент в 29-ата минута, а малко по-късно се разписа и Камерън Девлин. Точка на спора постави Блеър Спайтал в 86-ата минута.

Ако Хартс не загуби на "Селтик Парк", ще спечели титлата за първи път от 1960 година. Освен това, за първи път от 41 години насам Шотландия ще има шампион различен от Селтик и Рейнджърс.

Снощи "сините" от Глазгоу регистрираха четвърто поредно поражение, този път с 1:2 от Хибърниън. Победното попадение за Хибс на "Айброкс" заби Дейн Скарлет в 89-ата минута. По този начин тимът от Единбург се доближи на точка от Мъдъруел в спора за четвъртото място, а в събота ще е домакин на прекия си съперник.

Следвай ни:

Снимки: Imago