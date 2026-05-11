  1. Световно първенство
  2. Япония
В Япония се притесняват за Митома пет седмици преди началото на Мондиал 2026

  • 11 май 2026 | 17:52
Селекционерът на Япония Хаджиме Мориясу очаква новини за контузията на нападателя Каору Митома преди да обяви състава за Световното първенство в петък. Неговото участие на Мондиала е под въпрос пет седмици преди двубоя на тима срещу Нидерландия на 14 юни в Арлингтън, Тексас.

Митома накуцваше с очевидна травма на подколянното сухожилие в събота през второто полувреме на победата на Брайтън с 3:0 над Уулвърхамптън във Висшата лига. "Надявам се да е лека контузия. От щаба ми казаха, че не изглежда лека“, заяви Мориясу пред японските медии вчера.

Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер каза, че „изглежда като контузия на подколянното сухожилие“, но клубът ще изчака медицинските прегледи, за да се изясни сериозността на травмата.

В плановете на Япония за Световното първенство вече отсъства друг ключов нападател Такуми Минамино, който скъса предна кръстна връзка, играейки за Монако през декември. Япония също ще играе срещу Тунис на 20 юни в Монтерей (Мексико), след което се завръща в Тексас за двубой срещу Швеция на 25 юни.  

Снимки: Imago

Гранит Джака: Трябва да се гордеем с постигнатото

Уест Хам ще подаде официална жалба до Премиър лийг за отменения гол срещу Арсенал

Мари-Луиз Ета: Щастлива съм за целия отбор

Неймар отново бележи

Гави за сблъсъците с Винисиус: Той е страхотен играч, казах му да млъкне и това е

Лил се насочва към Тиаго Мота

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

Втора лига на живо: Лудогорец II поведе с 2:0, Симеон Мечев наказа "акулите"

Тръгна шампионският парад на Барселона (гледайте на живо)

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

