В Япония се притесняват за Митома пет седмици преди началото на Мондиал 2026

Селекционерът на Япония Хаджиме Мориясу очаква новини за контузията на нападателя Каору Митома преди да обяви състава за Световното първенство в петък. Неговото участие на Мондиала е под въпрос пет седмици преди двубоя на тима срещу Нидерландия на 14 юни в Арлингтън, Тексас.
Митома накуцваше с очевидна травма на подколянното сухожилие в събота през второто полувреме на победата на Брайтън с 3:0 над Уулвърхамптън във Висшата лига. "Надявам се да е лека контузия. От щаба ми казаха, че не изглежда лека“, заяви Мориясу пред японските медии вчера.
Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер каза, че „изглежда като контузия на подколянното сухожилие“, но клубът ще изчака медицинските прегледи, за да се изясни сериозността на травмата.
В плановете на Япония за Световното първенство вече отсъства друг ключов нападател Такуми Минамино, който скъса предна кръстна връзка, играейки за Монако през декември. Япония също ще играе срещу Тунис на 20 юни в Монтерей (Мексико), след което се завръща в Тексас за двубой срещу Швеция на 25 юни.
