Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

Отборите на Ботев (Враца) и Монтана се изправят един срещу друг в дербито на Северозапада от групата на изпадащите на efbet Лига. Двубоят на стадион “Христо Ботев” стартира с началния съдийски сигнал на Георги Стоянов в 17:45.

Домакините са далеч в по-комфортна позиция в класирането и със своите 44 точки отдавна си осигуриха оставането в елита и през следващия сезон. Не така стоят нещата при гостите, които се нуждаят от победа, за да запазят някакви шансове за спасение. Дори и при равенство монтанчани ще се разделят с елита. Към момента играчите на Атанас Атанасов са с 23 точки, а мястото за бараж е заето към момента от Спартак (Варна) с 31.

И двата отбора имат положителен баланс от началото на втората фаза на шампионата, като са записали по три равенства и една победа. Все още нито един от двата тима не е губил мач от групата на изпадащите.

Двата тима вече играха на два пъти един срещу друг, като и двата пъти двубоите завършиха без попадения - 0:0. В Монтана в четвъртия кръг и във Враца в 19-ия.