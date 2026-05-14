Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

Днес от 20:15 часа Локомотив (София) и Берое излизат в мач от 35-тия кръг на efbet Лига.

Тази среща е без значение за домакините, които няма как да изпаднат дори да загубят и трите си двубоя до края на първенството. Те отново ще са без опитните Доминик Янков и Симеон Славчев, които са с контузии.

Въпреки това столичните “железничари” подхождат сериозно към мачовете от осмицата и до този момент не са допуснали поражение.

Същото се отнася и за “заралии”, които са най-добре представящият се тим що се отнася до битките в плейофите на борщите се за оцеляване отбори. До този момент те са с три победи и едно равенство. Нови три точки няма да са достатъчни за спасението, но със сигурност ще ги доближат много близо до заветната цел - да останат в елита.

Дори да се спасят по спортен път, старозагорци ще трябва да водят битка до последно и за своя лиценз. Към момента са без такъв, след като Лицензионната комисия отказа да им го издаде. Това наложи обжалване пред Апелативната комисия, обещания за изплащане на дълговете и надежда, че всичко ще завърши щастливо за Берое.