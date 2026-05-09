Ще има отделни церемонии по откриването на Световното първенство в Мексико, Канада и САЩ

Световната футболна федерация (ФИФА) обяви в петък, че ще проведе отделни церемонии по откриването преди първия мач във всяка от трите страни домакини на тазгодишното Световно първенство, което се провежда в Мексико, Канада и Съединените щати.

Най-голямото Световно първенство в историята започва на 11 юни в Мексико Сити, където носителката на награда "Грами" мексиканска поп група Mana ще се изяви като "част от програма, която включва още Алехандро Фернандес и Белинда", съобщи ФИФА в публикация в X. Концертът в Мексико Сити ще подчертае мексиканската култура и ще включва изпълнители от коренното население и модерния фолклор, съобщи ФИФА.

Канадските певци Аланис Морисет, Майкъл Бубле, Алесия Кара, Уилям Принс и американецът от Бангладеш Санджой, който е диджей от Лос Анджелис, ще се изявят преди откриващия мач от груповата фаза на Канада срещу Босна и Херцеговина в Торонто на 12 юни. ФИФА заяви, че "трофеят на Световното първенство по футбол ще отрази многообразието и общността на Канада" на концерта.

По-късно същия ден американската певица и автор на песни Кейти Пери ще оглави церемонията по откриването преди мача на отбора на САЩ срещу Парагвай в Лос Анджелис, където ще се изяви и рап звездата от Атланта Найвадиус Уилбърн, по-известен като Future. Програмата включва още Анита, Лиза, Рема и Тайла.Концертът в САЩ е замислен, за да "предложи енергичен спектакъл", който отразява мащаба, амбицията и културната сила на самия турнир, заявиха от ФИФА.

Тазгодишното Световно първенство е вторият път, когато глобалната футболна витрина се провежда съвместно от няколко държави. Световното първенство през 2002 г. беше съвместно домакинствано от Република Корея и Япония, като първата страна организира церемонията по откриването.

