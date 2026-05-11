Босна и Херцеговина първи обяви състава си за Световното

Босна и Херцеговина стана първият отбор, който официално обяви играчите, на които ще разчита за Световното първенство през лятото. Тимът на Сергей Барбарез е в една група с един от домакините - Канада, Катар и Швейцария. Първият му мач е на 12 юни в Торонто срещу "кленовите листа".

Най-голямото име в тима Един Джеко попадна сред избраниците за Мондиала и ще води отбора с капитанската лента. Въпреки че е на 40 години, рекордьорът по голове за националния отбор продължава да е лидер и изключително важен играч за тима.

Selektor Sergej Barbarez odabrao je 26 reprezentativaca koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.#NFSBiH #zmajevi #FIFAWorldCup2026 #dreambigdreambih pic.twitter.com/tnmmSNEXYx — NFS BIH (@NFSBiH) May 11, 2026

Сред 26-те играчи, избрани от Барбарез, се вижда баланс от опитни футболисти и млади таланти, играещи в някои от топ първенствата на Европа. Босна и Херцеговина се класира за Световното след плейофи, в които отстрани четирикратния световен шампион Италия.