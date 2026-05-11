Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Босна и Херцеговина
  3. Босна и Херцеговина първи обяви състава си за Световното

Босна и Херцеговина първи обяви състава си за Световното

  • 11 май 2026 | 15:51
  • 511
  • 0
Босна и Херцеговина първи обяви състава си за Световното

Босна и Херцеговина стана първият отбор, който официално обяви играчите, на които ще разчита за Световното първенство през лятото. Тимът на Сергей Барбарез е в една група с един от домакините - Канада, Катар и Швейцария. Първият му мач е на 12 юни в Торонто срещу "кленовите листа".

Най-голямото име в тима Един Джеко попадна сред избраниците за Мондиала и ще води отбора с капитанската лента. Въпреки че е на 40 години, рекордьорът по голове за националния отбор продължава да е лидер и изключително важен играч за тима.

Сред 26-те играчи, избрани от Барбарез, се вижда баланс от опитни футболисти и млади таланти, играещи в някои от топ първенствата на Европа. Босна и Херцеговина се класира за Световното след плейофи, в които отстрани четирикратния световен шампион Италия.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гранит Джака: Трябва да се гордеем с постигнатото

Гранит Джака: Трябва да се гордеем с постигнатото

  • 11 май 2026 | 13:14
  • 1044
  • 0
Уест Хам ще подаде официална жалба до Премиър лийг за отменения гол срещу Арсенал

Уест Хам ще подаде официална жалба до Премиър лийг за отменения гол срещу Арсенал

  • 11 май 2026 | 13:08
  • 4288
  • 15
Мари-Луиз Ета: Щастлива съм за целия отбор

Мари-Луиз Ета: Щастлива съм за целия отбор

  • 11 май 2026 | 12:59
  • 1102
  • 2
Неймар отново бележи

Неймар отново бележи

  • 11 май 2026 | 12:21
  • 727
  • 1
Гави за сблъсъците с Винисиус: Той е страхотен играч, казах му да млъкне и това е

Гави за сблъсъците с Винисиус: Той е страхотен играч, казах му да млъкне и това е

  • 11 май 2026 | 12:16
  • 4270
  • 8
Лил се насочва към Тиаго Мота

Лил се насочва към Тиаго Мота

  • 11 май 2026 | 12:16
  • 562
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

  • 11 май 2026 | 15:20
  • 5745
  • 64
“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

  • 11 май 2026 | 12:03
  • 19667
  • 193
Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

  • 11 май 2026 | 14:35
  • 9529
  • 12
Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

  • 11 май 2026 | 11:20
  • 33848
  • 96
Атанас Бостанджиев със силни думи след спечелената титла

Атанас Бостанджиев със силни думи след спечелената титла

  • 11 май 2026 | 14:17
  • 4639
  • 5
От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

  • 11 май 2026 | 09:55
  • 13918
  • 19