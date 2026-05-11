Скалони обяви предварителен списък за Световното, Дибала е големият отсъстващ

Селекционерът на Арженина Лионел Скалони обяви предварителен списък от 55 футболисти, от които ще избира за крайния състав за Световното първенство в Северна Америка. Окончантелният списък от 26 играчи трябва да бъде обявен до 2 юни.

Повечето ключови играчи на "гаучосите" са в състава, начело с Лионел Меси. Големият отсъстващ е нападателят на Рома Пауло Дибала, който бе част от тима на Аржентина, който стана световен шампион през 2022 г. 32-годишният футболист за пореден сезон е преследван от контузии и това е причината да не играе редовно и да има само 3 гола. Отсъствието на Дибала не е голяма изненада, тъй като той не е викан от 2024 г.

❌📋 La Joya no aparece en la prelista de 55 futbolistas de la Selección Argentina para el Mundial 2026. pic.twitter.com/PIugYYCbas — TyC Sports (@TyCSports) May 11, 2026

От повиканите се вижда, че Скалони вече започва да мисли за смяна на поколенията. В състава са младите Алехандро Гарначо, Франко Мастантуоно и Клаудио Ечевери. Селекционерът е заложил на доста играчи от аржентинското първенство, като най-много са от грандовете Ривър Плейт и Бока Хуниорс. Една от изненадите е името на младия вратар Сантиаго Белтран.

🚨 Argentina have announced their 55 player World Cup roster



55 players will now be cut to 26



No place for Paulo Dybala ❌🇦🇷 pic.twitter.com/Yz5hTN26AS — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) May 11, 2026

Според правилата на ФИФА, ако се наложи промяна в официалния състав за Световното поради контузия, заместник може да бъде повикан само от този разширен списък. Поради тази причина Скалони се е подсигурил да има достатъчно играчи на всички постове.

Съставът на Аржентина:

Вратари: Емилиано Мартинес (Астън Вила), Херонимо Рули (Марсилия), Валтер Бенитес (ПСВ), Хуан Мусо (Атлетико Мадрид), Факундо Камбезе (Расинг), Сантяго Белтран (Ривър Плейт)

Защитници: Агустин Гуай (Палмейрас), Науел Молина (Атлетико), Гонсало Монтиел, Херман Песела (и двамата Ривър Плейт), Николас Капалдо (Хамбургер), Кевин Макалистър (Юнион), Лукас Мартинес (Ривър Плейт), Маркос Сенеси (Борнмут), Лисандро Мартинес (Манчестър Юнайтед), Николас Отаменди (Бенфика), Кристиан Ромеро (Тотнъм), Леонардо Балерди (Марсилия), Лаутаро ди Лоло (Бока Хуниорс), Зайед Ромеро (Хетафе), Факундо Медина (Ланс/Марсилия), Николас Талиафико (Лион), Маркос Акуня (Ривър Плейт), Габриел Рохас (Расинг)

Полузащитници: Масимо Пероне (Комо), Леандро Паредес (Бока Хуниорс), Гуидо Родригес (Валенсия), Анибал Морено (Ривър Плейт), Енцо Фернандес (Челси), Родриго де Пол (Атлетико), Есекиел Паласиос (Байер), Алексис Макалистър (Ливърпул), Джовани Ло Селсо (Бетис), Нико Пас (Комо), Николас Домингес (Нотингам), Алехандро Гарначо (Челси), Николас Гонсалес (Атлетико), Клаудио Ечевери (Жирона), Милтон Делгадо (Бока Хуниорс), Алън Варела (Порто), Есекиел Фернандес (Байер), Емилио Бунандиа (Астън Вила), Валентин Барко (Страсбург), Тиаго Алмада (Атлетико), Томас Аранда (Бока Хуниорс)

Нападатели: Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид), Хулиан Алварес (Атлетико Мадрид), Николас Гонсалес (Атлетико Мадрид), Лионел Меси (Интер Маями), Лаутаро Мартинес (Интер), Сантяго Кастро (Болоня), Франко Мастантуоно (Реал Мадрид), Джанлука Престиани (Бенфика), Матиас Суле (Рома), Сантяго Кастро (Болоня), Хосе Манеул Лопес (Палмейрас), Матео Пелегрино (Парма).