Федерацията на Кюрасао не иска да върне Адвокаат начело на отбора за Световното

  • 9 май 2026 | 13:04
Кюрасао отхвърли призивите за възстановяване на треньорския пост на ветерана Дик Адвокаат, преди да се отправят към Световното първенство след труден старт за неговия наследник Фред Рутен. Футболната федерация на карибския остров заяви, че няма да се съобрази с играчи и спонсори, които желаят да видят завръщането на 78-годишния Адвокаат, който през ноември миналата година осигури Кюрасао да стане най-малката страна, класирала се за турнир от Световното първенство. Тя заяви, че ще продължи да подкрепя Рутен, който пое поста от Адвокаат в края на февруари поради тежкото заболяване на дъщеря му.

„Фред Рутен ще представлява Кюрасао като национален треньор по време на Световното първенство“, каза президентът на федерацията на страната Гилбърт Мартина пред холандските медии в петък.

Мандатът на Рутен започна със загуба с 0:2 от Китай, последвана от загуба с 1:5 от Австралия в два подгряващи приятелски мача през март. Последните съобщения са, че играчите се надяват на завръщането на популярния му предшественик Дик Адвокаат“ след подобрение в здравето на дъщеря му.

„Вземането на решения във Федерацията по футбол се основава на повече от просто желанията на играчите и спонсорите и е залегнало в устава на ФФК“, каза Мартина пред нидерландския всекидневник De Telegraaf. Адвокаат щеше да бъде най-възрастният треньор на Световно първенство, ако беше останал на поста си.

Кюрасао, чието население е малко над 150 000 души и площ от 171 квадратни мили, ще играе приятелски мач срещу Шотландия на „Хампдън Парк“ на 30 май и ще има планирана допълнителна контрола срещу Аруба в началото на юни. На Световното първенство те ще се състезават в група "Е" срещу Германия, Еквадор и Кот д'Ивоар.

Ще има отделни церемонии по откриването на Световното първенство в Мексико, Канада и САЩ

Луис Суарес е отворен към завръщане в националния тим на Уругвай за Световното

Ювентус не трябва да бърка срещу Лече

Лацио и Интер в генерална репетиция за финала на Купата

Нараненият Байерн се завръща на честотите на Бундеслигата

Манчестър Сити няма право на грешки срещу "черната котка" Брентфорд

Монтана 1:0 Локомотив (Сф)

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на "Герена"

Съставите на Ливърпул и Челси

Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

Черно море посреща Ботев (Пловдив) в търсене на важни три точки

