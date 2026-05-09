Още един национал на САЩ е с контузия и под въпрос за Световното

  9 май 2026 | 15:27
Полузащитникът Танър Тесман няма да играе повече за френския Лион в мачовете до края на сезона, тъй като е получил мускулно разтежение, обяви старши треньорът на тима Пауло Фонсека. Притеснението обаче е и за националния отбор на САЩ, чийто основен състезател е той.

САЩ е съорганизатор на Световното първенство по футбол, което ще се проведе от 11 юни до 19 юли, заедно с Канада и Мексико, а Тесман е основна фигура в средната линия.

За момента няма яснота колко точно е сериозна контузията му, като успокоителното е, че има точно месец до откриването. Почти сигурно е, че ако е здрав, той ще бъде в списъка на 26-и май, тъй като може да бъде използван и като централен защитник. Лагерът на тима пък стартира на следващия ден - 27 май, във Файетвил, Джорджия.

Танър има мускулно разтежение. И няма да играе до края на сезона“, казва Фонсека, цитиран от официалната страница на клуба.

Лион има два мача до края на сезона – в неделя като гост на Тулуза и у дома с Ланс на 17-и май.

Халф на Атлетико се контузи, аут е за Мондиал 2026
Халф на Атлетико се контузи, аут е за Мондиал 2026

А тимът на САЩ получи още една лоша новина в четвъртък, когато Атлетико Мадрид обяви, че халфът Джони Кардосо е изкълчил десния си глезен по време на тренировка и му предстои рехабилитация, чиято продължителност не е ясна като време.

САЩ открива участието си на Мондиала на 13 юни с Парагвай в Ингълууд, Калифорния, а тимът на селекционера Маурисио Почетино също така ще срещне в група "D" Австралия и Турция.

Снимки: Imago

Федерацията на Кюрасао не иска да върне Адвокаат начело на отбора за Световното

Ще има отделни церемонии по откриването на Световното първенство в Мексико, Канада и САЩ

Луис Суарес е отворен към завръщане в националния тим на Уругвай за Световното

Ювентус не трябва да бърка срещу Лече

Лацио и Интер в генерална репетиция за финала на Купата

Нараненият Байерн се завръща на честотите на Бундеслигата

Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

11-те на Черно море и Ботев (Пд)

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на "Герена"

Ливърпул 1:1 Челси, ВАР спаси домакините от втори гол

Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

