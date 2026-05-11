  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Радост в Испания след прегледа на Нико Уилямс

Радост в Испания след прегледа на Нико Уилямс

  • 11 май 2026 | 16:31
Крилото на Атлетик Билбао Нико Уилямс се е разминал със сериозна контузия, са показали медицинските прегледи, направени тази сутрин, пише вестник "Марка". Така той ще трябва да почива принудително три седмици и ще бъде на линия за Испания за Световното първенство, което започва точно след месец - на 11 юни.

Европейският шампион получи травмата при загубата от Валенсия в Ла Лига през уикенда, а първоначалните прогнози не бяха добри и предвиждаха нападателят да пропусне Мондиала в САЩ, Мексико и Канада. Той има мускулна контузия на левия крак, като прогнозите на лекарите са, че след три седмици Уилямс ще бъде на линия и готов за максимални натоварвания.

Все пак той трябва да пропусне приятелския мач на Испания срещу Ирак на 4 юни в Ла Коруня, но ще бъде на линия за старта на "Ла Фурия Роха" на Световното първенство срещу Кабо Верде на 15 юни.

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте очаква развитие не само с контузията на Нико Уилямс, но още на Ламин Ямал, Микел Мерино и Виктор Муньос.

Гранит Джака: Трябва да се гордеем с постигнатото

Уест Хам ще подаде официална жалба до Премиър лийг за отменения гол срещу Арсенал

Мари-Луиз Ета: Щастлива съм за целия отбор

Неймар отново бележи

Гави за сблъсъците с Винисиус: Той е страхотен играч, казах му да млъкне и това е

Лил се насочва към Тиаго Мота

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

"Червена" истерия: изкупиха билетите за сектор "Г"

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

Атанас Бостанджиев със силни думи след спечелената титла

От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

