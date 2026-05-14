Обрат от 0:2 и дузпи осигуриха шести пореден дубъл на Звезда

Цървена звезда затвърди хегемонията си в сръбския футбол, като за шеста поредна година спечели и титлата, и националната купа. Снощи отборът на Деян Станкович триумфира във финала за купата срещу Войводина след истинска драма. "Звездашите" губеха с 0:2 на почивката и се добраха до продължения с гол в 97-ата минута, а при дузпите бяха по-точни и грабнаха отличиевто за 30-и път в историята си.

Срещата в Лозница ще се запомни не само с инфарктаната развръзка, но и с напрежението по трибуните. Дикторът на няколко пъти призоваваше феновете да спрат да хвърлят сигнални ракети и димки. Хаосът доведе до ранени зрители, а едно дете беше прехвърлено през оградата, за да не бъде прегазено от тълпата.

На терена също беше горещо. Още във 2-рата минута унгарският защитник Корнел Сюч откри в полза на Войводина след центриране от корнер и точен удар с глава.

Звезда пропусна няколко добри възможности да изравни, а в 35-ата минута Милутин Видосавлевич наказа грешка в защитата на "червено-белите" и удвои преднината на Войводина.

В 53-тата минута постоянните атаки на Цървена звезда дадоха резултат и Марко Арнаутович намали. Австрийският национал беше на точното място след прострелно центриране на Наир Тикнизян и отклони топката в мрежата.

Последва още по-мощен натиск на Звезда, но гол не падаше. Така се стигна до 97-ата минута, когато бразилецът Родриго разстреля Драган Росич и прати двубоя в продължения.

В продълженията Цървена звезда доминираше, но Войводина удържа нулевото равенство. Отборът от Нови Сад първи сгреши при дузпите, като Марко Младенович не уцели вратата. Вднага след това обаче Росич парира изстрела на Владимир Лучич. Фаталният пропуск за Войводина направи Джон Мери.

За капитана на Цървена звезда Мирко Иванич това беше 14-ти трофей с червено-бялата фланелка и той стана играчът с най-много отличия в цялата история на сръбския гранд.