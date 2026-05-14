Славия (Прага) стана шампион пред празни трибуни

Славия (Прага) защити титлата си в чешкото първенство след разгромна победа с 5:1 над Яблонец. Два кръга преди края на сезона "червено-белите" имат аванс от 7 точки пред историческия си съперник Спарта (Прага), който вчера направи нулево равенство срещу Виктория (Пилзен).

Преди няколко дни феновете на Славия нахлуха на терена в края на дербито срещу Спарта и местната федерация присъди на тима служебна загуба с 0:3. По този начин разликата на върха в класирането беше стопена до 5 точки, но снощната победа на Славия окончателно сложи край на интригата.

Заради ексцесиите, двубоят на "Еден Арена" се игра пред празни трибуни. Резултата откри Щепан Халупек в 14-тата минута, а до почивката се разписаха още Самюъл Исифе (37') и Моймир Хитил (43').

Ветеранът Томаш Холеш покачи на 4:0 в 49-ата минута, а в 56-ата Халупек отбеляза втория си гол. Яблонец намери сили само за почетно попадение, дело на Едуард Собол в 62-рата минута.