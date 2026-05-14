Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

  • 14 май 2026 | 07:30
Септември (София) и Спартак (Варна) се изправят един срещу друг в много важен и интригуващ сблъсък от 35-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадиона в столичния квартал "Драгалевци" е от 15:15 часа и ще бъде ръководен от Мариян Гребенчарски.

Двата отбора са съседи в класирането, като към този момент разликата помежду им е само две точки. Домакините се намират в опасната зона на класирането, заемайки 14-ата позиция/предпоследната 15-а позиция, докато "соколите" са на баражното 13-о място. Със сигурност една победа в днешната среща ще даде предимство в борбата за спасение, така че няма никакво съмнение, че и момчетата на Христо Арангелов, и тези на Гьоко Хаджиевски ще дадат всичко от себе си в търсене на задължителен успех.

Столичани са без победа от началото на битките в долната половина на таблицата. Дотук те имат три равенства и една загуба. Спартак пък постигна първия си успех в последния кръг, когато се наложи над Славия (2:1). Преди това варненци бяха записали едно реми и две поражения.

Добрата новина в лагера на септемврийци е, че след изтърпяно наказание се завръщат двама от основните защитници на тима - Мартин Христов и Валантайн Озорнвафор.

Спартак отпътува без двама за столицата

"Соколите" пък пристигат в столицата без двама важни играчи - халфът Цветослав Маринов и нападателят Георг Стояновски. Очаква се техни заместници да бъдат Джон Емануел и Тайлсон.

Последният мач между днешните съперници беше преди по-малко от месец, отново в "Драгалевци"  и завърши без голове. Двубоят на "Коритото" по-рано през сезона беше спечелен с категоричното 4:1 от Септември (Сф).

12 Септември (София) 0:0 Спартак (Варна)

Септември (София) - Спартак (Варна)

Начало: 15: 15 часа
Съдия: Мариян Гребенчарски
Стадион: "Драгалевци", София

Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

СФК Светкавица 2014 удари дубъла на Фратрия

Ботев (Нови пазар) се справи с Рилци

Бенковски победи в Аксаково

Гигант си тръгна от Асеновград с точките

