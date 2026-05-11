Педри: Искахме да спечелим титлата точно срещу Реал

Халфът на Барселона Педри бе щастлив след успеха с 2:0 в Ел Класико срещу Реал Мадрид. Победата бе с двойна цена, тъй като тя донесе и титлата на каталунците.

„Искахме да я спечелим тук, в Класико, пред нашите хора, и сега това е история. Изиграхме фантастичен мач от първата до последната минута. Нищо подобно не е правено досега в този нов проект. Прекрасно е. Сега е време да празнуваме със семействата ни и с феновете, защото това не е нещо, което постигаш всеки ден", заяви Педри.

"Посвещаваме тази победа и титлата на Ханзи Флик заради тежката загуба, която претърпя днес в семейството си. Нека баща му почива в мир. Това е за него, там горе на небето. Флик е като баща за всички нас в съблекалнята, той винаги се грижи за човека, не само за футболиста, и ние искахме да му върнем жеста на терена“, допълни халфът.

Снимки: Gettyimages

