  Меси поздрави Барса за титлата

  • 11 май 2026 | 10:45
Лионел Меси сподели радостта на Барселона и поздрави отбора за спечелването на титлата в Испания. Малко след вчерашната победа над Реал Мадрид аржентинската легенда публикува в социалните мрежи послание към бившия си тим, което гласеше: "Шампиони!!! Да живее Барса!!!" Въпреки че играе в Интер Маями вече няколко години, сърцето на Меси си остава свързано с "Камп Ноу".

Вчера Барселона си гарантира първото място в Ла Лига по възможно най-сладкия начин - с победа над големия съперник Реал Мадрид. Каталунците спечелиха с 2:0 след попадения на Маркъс Рашфорд и Феран Торес през първото полувреме. Това увеличи преднината им на върха на 14 точки трига кръга преди края.

Снимки: Imago

