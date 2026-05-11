Меси поздрави Барса за титлата

Лионел Меси сподели радостта на Барселона и поздрави отбора за спечелването на титлата в Испания. Малко след вчерашната победа над Реал Мадрид аржентинската легенда публикува в социалните мрежи послание към бившия си тим, което гласеше: "Шампиони!!! Да живее Барса!!!" Въпреки че играе в Интер Маями вече няколко години, сърцето на Меси си остава свързано с "Камп Ноу".

Вчера Барселона си гарантира първото място в Ла Лига по възможно най-сладкия начин - с победа над големия съперник Реал Мадрид. Каталунците спечелиха с 2:0 след попадения на Маркъс Рашфорд и Феран Торес през първото полувреме. Това увеличи преднината им на върха на 14 точки трига кръга преди края.

Messi's Instagram story after Barcelona won the LaLiga title vs. Real Madrid 💙❤️ pic.twitter.com/rxxDjPmeJR — ESPN FC (@ESPNFC) May 10, 2026

Следвай ни:

Снимки: Imago