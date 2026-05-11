Рашфорд: Дойдох тук, за да стана шампион, за останалото ще видим след края на сезона

  • 11 май 2026 | 09:27
Нападателят Маркъс Рашфорд заяви, че голът му в шампионския мач с Реал Мадрид е "перфектният завършек" на престоя му в испанския футболен клуб Барселона. Английският национал играе под наем от Манчестър Юнайтед, след като загуби мястото си в отбора при вече бившия мениджър Рубен Аморим. Рашфорд може да има съвсем различна позиция при временния треньор Майкъл Карик, който е силно вероятно да поеме Юнайтед с постоянен договор. Самият той обаче не пожела да коментира този въпрос.  

"Това е перфектният завършек и исках да се случи. Щастлив съм и ще се наслаждавам на вечерта. Живея в този момент, а за останалото ще видим след края на сезона", каза Рашфорд, който бе точен в деветата минута и Барса спечели мача с 2:0, за да стане недостижим начело на класирането.   "Дойдох тук, за да стана шампион и съм щастлив от резултата. Чувството наистина е неописуемо. Заслужихме си титлата, защото бяхме най-добрият отбор. Имахме и лоши моменти, но не позволихме те да надделеят", добави Рашфорд в интервюто си за ESPN. 

