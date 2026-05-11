Флик: Искаме да спечелим 100 точки, а догодина ще се целим в Шампионската лига

Треньорът на Барселона Ханзи Флик бе във възторг след успеха в Ел Класико с 2:0. С тази победа каталунците си гарантираха спечелването и на титлата в Ла Лига. Наставникът обаче е максималист и заяви, че иска тимът му да стигне до кота 100 точки до края на сезона, а дори се закани догодина "блаугранас" да атакуват и Шампионската лига.

"Беше тежък мач и никога няма да забравя този ден. Искам да благодаря на целия състав, на президента, вицепрезидента, Деко и на всички, които ни подкрепиха. В крайна сметка най-важното е, че съм изключително горд да имам толкова добър отбор. Благодаря им за волята да се борят през всичките 90 минути. Трябва да празнуваме. Виска Барса и Виска Каталуния!", започна Флик.

"Фантастично е да спечелим Ла Лига в Класикото срещу Реал Мадрид. Не беше лесно, те са страхотен отбор. Много се гордея с играчите си. Играхме и се защитавахме много добре срещу силен съперник. Какво да кажа, горд съм. Атмосферата в съблекалнята е приказна. Щастлив съм в Барселона. Групата е много важна, ние сме едно семейство", допълни специалистът.

Той призна, че пътят до титлата не е бил никак лек, но сега има нова цел - 100 точки.

"Контузиите не ни улесниха, но въпреки това бяхме фантастични. Успяхме да изиграем много добре финалната част от сезона. Справихме се отлично в защита. Кубарси, Жерар Мартин, Ерик... бяха страхотни. Можах да използвам и резервната скамейка, защото имах много налични играчи. Може би се случи няколко седмици по-късно, но сме щастливи. Сега искаме да достигнем стоте точки. Разбира се, играчите заслужават да празнуват. А догодина ще се опитаме да спечелим Шампионската лига", каза германецът.

Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

Той бе със смесени емоции, защото в деня на мача научи, че баща му е починал.

"Да. Майка ми се обади, за да ми каже, че баща ми е починал. Имам добри отношения с играчите и исках да им споделя. Не е трудно да се говори в такъв ден. Но реакцията на футболистите беше зрелищна. Много съм горд, защото всеки се чувства част от това и е свързан с останалите. Днес ми е трудно да говоря по тази тема, но съм щастлив. Благодаря ви (развълнува се). Винаги мисля позитивно. Когато тренираш голям отбор, трябва да печелиш титли. И разбира се, винаги мечтая за това. И се боря за него. Казах го и миналия сезон. От първия ден и първите контакти с Деко, когато пристигнах в града, всички ме посрещнаха топло... Ценя високо това, което постигнахме", завърши Флик.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages