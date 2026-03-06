Сангаре претърпя успешна операция на коляното

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре претърпя успешна операция на дясното коляно, съобщиха от „синия“ клуб на официалната си страница. Интервенцията беше извършена от д-р Василев, д-р Точков и техния екип в клиника „Евровита“ в София.

Сангаре получи контузията при победата с 4:3 над Локомотив (София) в срещата от 23-тия кръг на efbet Лига. Преди три дни по време на пресконференция старши треньорът на тима Хулио Веласкес обясни, че мощният таран, който е и основен реализатор на отбора, ще отсъства до края на сезона.

Мустафа Сангаре: Ще работя всеки ден, за да се завърна по-силен

"Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК Левски пожелават на Мустафа Сангаре бързо възстановяване и скорошно завръщане на терена", написаха още на страницата.

„Сините“ водят в класирането с 56 точки.