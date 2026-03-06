Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Сангаре претърпя успешна операция на коляното

Сангаре претърпя успешна операция на коляното

  • 6 март 2026 | 21:32
  • 1661
  • 3

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре претърпя успешна операция на дясното коляно, съобщиха от „синия“ клуб на официалната си страница. Интервенцията беше извършена от д-р Василев, д-р Точков и техния екип в клиника „Евровита“ в София.

 Сангаре получи контузията при победата с 4:3 над Локомотив (София) в срещата от 23-тия кръг на efbet Лига. Преди три дни по време на пресконференция старши треньорът на тима Хулио Веласкес обясни, че мощният таран, който е и основен реализатор на отбора, ще отсъства до края на сезона.

Мустафа Сангаре: Ще работя всеки ден, за да се завърна по-силен
Мустафа Сангаре: Ще работя всеки ден, за да се завърна по-силен

 "Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК Левски пожелават на Мустафа Сангаре бързо възстановяване и скорошно завръщане на терена", написаха още на страницата. 

„Сините“ водят в класирането с 56 точки.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Нико Петров: Левски е спаринг на Лудогорец в момента, а не съперник

Нико Петров: Левски е спаринг на Лудогорец в момента, а не съперник

  • 6 март 2026 | 16:23
  • 9195
  • 27
СК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

СК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

  • 6 март 2026 | 16:01
  • 28627
  • 83
Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

  • 6 март 2026 | 15:29
  • 23590
  • 38
Септември и Академик (Пловдив) завършиха наравно при 16-ките

Септември и Академик (Пловдив) завършиха наравно при 16-ките

  • 6 март 2026 | 15:01
  • 1059
  • 0
Караславов: Много псувни и плюнки съм изял, особено след 0:6 от Локо! Случвало се е и пред вкъщи да ме чакат

Караславов: Много псувни и плюнки съм изял, особено след 0:6 от Локо! Случвало се е и пред вкъщи да ме чакат

  • 6 март 2026 | 14:17
  • 1879
  • 1
Юношите на Септември с трогателен жест към сина на Джони Велинов

Юношите на Септември с трогателен жест към сина на Джони Велинов

  • 6 март 2026 | 14:17
  • 3088
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Селта 1:1 Реал Мадрид, домакините бързо изравниха

Селта 1:1 Реал Мадрид, домакините бързо изравниха

  • 6 март 2026 | 22:00
  • 3244
  • 16
На полувремето: Байерн 2:0 Гладбах, баварците с комфортна преднина

На полувремето: Байерн 2:0 Гладбах, баварците с комфортна преднина

  • 6 март 2026 | 22:20
  • 2277
  • 3
Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, по-активна игра на гостите

Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, по-активна игра на гостите

  • 6 март 2026 | 22:19
  • 1714
  • 2
Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

  • 6 март 2026 | 19:50
  • 24666
  • 67
Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

  • 6 март 2026 | 17:09
  • 14528
  • 28
Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

  • 6 март 2026 | 16:27
  • 26571
  • 31