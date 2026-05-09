Левски показа специален нов екип, посветен на шампионската титла

  • 9 май 2026 | 11:17
Левски излезе със специален пост в социалните мрежи. Както “сините” бяха обещали още вчера, точно в 11:00 часа споделиха специален клип, с който показаха нов екип, посветен на спечелената шампионска титла. Във видеото, което е малко над една минута, Кристиан Макун, Кристиан Димитров и Георги Костадинов получават специално писмо, което ги праща в Националната галерия. Там старши треньорът Хулио Веласкес ги чака и им показва новата придобивка.

Левски вдига отново титлата след 6179 дни

“Тази година изпитахме всички всички възможни емоции през сезона. Показахме отношение, отдаденост и положихме усилия. Момчета, изключително горд съм с вас. Заедно написахме тази част от историята”, казва Веласкес в клипа.

"Шедьовър за историята.1 мач. 90 минути. Миг за вечността", пък е описанието на видеото.

В нова публикация "сините" обявиха, че ще играят с този екип само веднъж. Това ще бъде в двубоя, след който ще вдигнат шампионската титла, а именно срещу Лудогорец.

