Георги Иванов връчи 27-мата на Левски, феновете нахлуха на терена, а “сините” получиха тлъст чек за над 600 хил. евро

След 17-годишна пауза Левски спечели 27-ма титла на България. “Сините” получиха купата и златните медали лично от президента на БФС Георги Иванов.

Той излезе от тунела с боса на родния гранд Наско Сираков, след което се зае със задачата да връчи отличията на играчи, треньори, щаб и ръководители.

Малко преди връчването на титлата, основният спонсор на Левски дари премия от 613 550 евро, която ще бъде разпределена между хората в клуба.

Вдигнатата от капитана Георги Костадинов титла предизвика нова мащабна вълна от емоции, а част от феновете не издържаха и нахлуха на терена.

Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Цветанов