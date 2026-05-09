Флик: Случващото се в Реал става навсякъде по света, отношенията в съблекалнята на Барселона са страхотни

Наставникът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди очакваното с голям интерес утрешно “Ел Класико” срещу Реал Мадрид. Каталунците ще спечелят официално отново титлата в Ла Лига дори и при равен резултат, тъй като в момента водят с 11 точки при четири оставащи кръга.

Разбира се, германският наставник веднага бе питан за скандалите в съблекалнята на Реал Мадрид, най-вече за боя между Орелиан Чуамени и Федерико Валверде, но бе лаконичен: “Това са неща, които се случват навсякъде по света, не само в Реал. Бях изненадан малко, но не искам да говоря за това, не е моят отбор, не е моят клуб. Но от моя гледна точка, важното е да се работи като екип.“

🚨 Hansi Flick: "My reaction to the Real Madrid fights? I think this happens all over the world, so I don't believe it's something exclusive to Real Madrid."



"Was I surprised? Maybe a little, but in the end, I don't care about it, because it's not my club and not my team, and… pic.twitter.com/ZFUONuG07K — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 9, 2026

Относно отношенията в съблекалнята на Барселона, Флик сподели: „Имаме страхотни взаимоотношения. Можете да видите връзката между играчите от „Ла Масия“, които се познават от 12-годишни. Не можем да кажем, че не допускаме грешки, все пак сме хора и това може да се случи, но аз съм щастлив с моя отбор. Имаме много добра комуникация и това е важно в нашата работа.“

Той добави, че не планира да променя подхода на тима: „Както казах, не трябва да променяме нищо от това, което сме правили досега. Имаме страхотен сезон, а в последните мачове демонстрирахме увереност и вършехме нещата правилно. Точно това трябва да направим и утре – да излезем на терена и да играем по същия начин.

Q- "How is the Barça dressing room?"



🚨🎙️| Flick: "We have a fantastic relationship among all the players, and of course, I think La Masia is something very special because they've been playing with each other since they were twelve or thirteen years old. You can see that bond.… pic.twitter.com/TQOzvpb5CG — BarçaTimes (@BarcaTimes) May 9, 2026

Трябва да направим последната крачка утре. Играем, за да спечелим титла. Целият отбор е важен, но очевидно работата на играчите от „Ла Масия“, с тяхната философия и манталитет, помага на тима. Утре няма да е лесно, всеки ще даде най-доброто от себе си. Всички са професионалисти и това е нещо, което много ценя в моя отбор.“

Запитан за звездата на съперника, Флик коментира: „Мбапе е един от най-добрите играчи в света. Притежава невероятни качества, за мен е сред най-добрите.“

🚨 Hansi Flick: "Kylian Mbappé is one of the best players in the world. With him on the field, he brings a lot of quality and is very dangerous." pic.twitter.com/TvsiCyHxcv — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 9, 2026

„Играем у дома, имаме страхотен отбор и подкрепата на нашите привърженици. „Ел Класико“ е важно за всички, както за Реал, така и за Барса, и затова искаме да го спечелим. Знам, че това е специален мач – специален е за всички, за играчите, за щаба, но не мисля за нищо друго, освен да изиграем страхотен двубой и да го спечелим. Това е, което искам да видя“, каза още Флик.