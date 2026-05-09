Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Флик: Случващото се в Реал става навсякъде по света, отношенията в съблекалнята на Барселона са страхотни

Флик: Случващото се в Реал става навсякъде по света, отношенията в съблекалнята на Барселона са страхотни

  • 9 май 2026 | 14:36
  • 2273
  • 2

Наставникът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди очакваното с голям интерес утрешно “Ел Класико” срещу Реал Мадрид. Каталунците ще спечелят официално отново титлата в Ла Лига дори и при равен резултат, тъй като в момента водят с 11 точки при четири оставащи кръга.

Арбелоа: Изтичането на информация е предателство към тази емблема
Арбелоа: Изтичането на информация е предателство към тази емблема

Разбира се, германският наставник веднага бе питан за скандалите в съблекалнята на Реал Мадрид, най-вече за боя между Орелиан Чуамени и Федерико Валверде, но бе лаконичен: “Това са неща, които се случват навсякъде по света, не само в Реал. Бях изненадан малко, но не искам да говоря за това, не е моят отбор, не е моят клуб. Но от моя гледна точка, важното е да се работи като екип.“

Относно отношенията в съблекалнята на Барселона, Флик сподели: „Имаме страхотни взаимоотношения. Можете да видите връзката между играчите от „Ла Масия“, които се познават от 12-годишни. Не можем да кажем, че не допускаме грешки, все пак сме хора и това може да се случи, но аз съм щастлив с моя отбор. Имаме много добра комуникация и това е важно в нашата работа.“

Той добави, че не планира да променя подхода на тима: „Както казах, не трябва да променяме нищо от това, което сме правили досега. Имаме страхотен сезон, а в последните мачове демонстрирахме увереност и вършехме нещата правилно. Точно това трябва да направим и утре – да излезем на терена и да играем по същия начин.

Трябва да направим последната крачка утре. Играем, за да спечелим титла. Целият отбор е важен, но очевидно работата на играчите от „Ла Масия“, с тяхната философия и манталитет, помага на тима. Утре няма да е лесно, всеки ще даде най-доброто от себе си. Всички са професионалисти и това е нещо, което много ценя в моя отбор.“

Запитан за звездата на съперника, Флик коментира: „Мбапе е един от най-добрите играчи в света. Притежава невероятни качества, за мен е сред най-добрите.“

„Играем у дома, имаме страхотен отбор и подкрепата на нашите привърженици. „Ел Класико“ е важно за всички, както за Реал, така и за Барса, и затова искаме да го спечелим.  Знам, че това е специален мач – специален е за всички, за играчите, за щаба, но не мисля за нищо друго, освен да изиграем страхотен двубой и да го спечелим. Това е, което искам да видя“, каза още Флик.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Федерацията на Кюрасао не иска да върне Адвокаат начело на отбора за Световното

Федерацията на Кюрасао не иска да върне Адвокаат начело на отбора за Световното

  • 9 май 2026 | 13:04
  • 1157
  • 0
Ще има отделни церемонии по откриването на Световното първенство в Мексико, Канада и САЩ

Ще има отделни церемонии по откриването на Световното първенство в Мексико, Канада и САЩ

  • 9 май 2026 | 13:00
  • 653
  • 1
Луис Суарес е отворен към завръщане в националния тим на Уругвай за Световното

Луис Суарес е отворен към завръщане в националния тим на Уругвай за Световното

  • 9 май 2026 | 09:59
  • 2896
  • 3
Ювентус не трябва да бърка срещу Лече

Ювентус не трябва да бърка срещу Лече

  • 9 май 2026 | 09:21
  • 1631
  • 2
Лацио и Интер в генерална репетиция за финала на Купата

Лацио и Интер в генерална репетиция за финала на Купата

  • 9 май 2026 | 09:12
  • 964
  • 1
Нараненият Байерн се завръща на честотите на Бундеслигата

Нараненият Байерн се завръща на честотите на Бундеслигата

  • 9 май 2026 | 09:05
  • 926
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 2:2 Локомотив (Сф), гостите изравниха

Монтана 2:2 Локомотив (Сф), гостите изравниха

  • 9 май 2026 | 15:06
  • 5344
  • 22
11-те на Черно море и Ботев (Пд)

11-те на Черно море и Ботев (Пд)

  • 9 май 2026 | 15:21
  • 667
  • 0
Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

  • 9 май 2026 | 07:17
  • 18438
  • 212
Ливърпул 1:1 Челси, Енцо Фернандес изравни

Ливърпул 1:1 Челси, Енцо Фернандес изравни

  • 9 май 2026 | 13:31
  • 4249
  • 13
Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

  • 9 май 2026 | 08:22
  • 21160
  • 22
Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

  • 9 май 2026 | 11:17
  • 10629
  • 26