Барселона също се нареди на опашката за големия талант на Борнемут

Барселона се присъедини към надпреварата за трансфер на Ели Крупи от Борнемут, съобщава MailOnline. Арсенал, Ливърпул, Манчестър Юнайтед и Челси също са кандидати за привличане на 19-годишния нападател от Франция.

Крупи направи силен сезон с Борнемут и стана едва третият футболист след Роби Фаулър и Роби Кийн с 12 или повече гола като тийнейджър във Висшата лига. Той бе привлечен от Лориен преди година с трансфер на стойност 13 милиона евро.

Борнемут продаде почти цял отбор през последната година и смени много нападатели. Антоан Семеньо напусна в посока Манчестър Сити за 72 милиона евро през зимата, а през лятото Данго Уатара премина в Брентфорд за 43 милиона евро. Преди началото на миналия сезон пък Доминик Соланке бе продаден на Тотнъм за 65 милиона евро. Въпреки всички изходящи трансфери, Борнемут отново прави силен сезон и е шести в класирането на Висшата лига три кръга преди края. Отборът води с една точка на Брентфорд в надпреварата за класиране в Лига Европа.

Снимки: Imago