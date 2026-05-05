Барселона също се нареди на опашката за големия талант на Борнемут

  • 5 май 2026 | 14:22
Барселона се присъедини към надпреварата за трансфер на Ели Крупи от Борнемут, съобщава MailOnline. Арсенал, Ливърпул, Манчестър Юнайтед и Челси също са кандидати за привличане на 19-годишния нападател от Франция.

Крупи направи силен сезон с Борнемут и стана едва третият футболист след Роби Фаулър и Роби Кийн с 12 или повече гола като тийнейджър във Висшата лига. Той бе привлечен от Лориен преди година с трансфер на стойност 13 милиона евро. 

Борнемут продаде почти цял отбор през последната година и смени много нападатели. Антоан Семеньо напусна в посока Манчестър Сити за 72 милиона евро през зимата, а през лятото Данго Уатара премина в Брентфорд за 43 милиона евро. Преди началото на миналия сезон пък Доминик Соланке бе продаден на Тотнъм за 65 милиона евро.   Въпреки всички изходящи трансфери, Борнемут отново прави силен сезон и е шести в класирането на Висшата лига три кръга преди края. Отборът води с една точка на Брентфорд в надпреварата за класиране в Лига Европа. 

Снимки: Imago

Тиери Анри посочи с какво Ямал го изумява

Един от основните футболисти на Манчестър Юнайтед няма да играе повече този сезон

Лаутаро: Работихме невероятно усилено на терена и извън него

Важен нападател на Иран отпадна от състава за Световното

Талантлив португалец преподписа с Лион

Жоао Педро: Съчувствам на феновете на Челси

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

Найденов се развихри с нов съдийски анализ - черешката на тортата била на "Герена", нарече ЦСКА с име на улица

Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

78 години ЦСКА!

