Арбелоа: Изтичането на информация е предателство към тази емблема

  • 9 май 2026 | 13:53
Треньорът на Реал Мадрид защити Валверде и Чуамени и призна, че най-много го боли изтичането на информация. Алваро Арбелоа даде най-дългоочакваната си пресконференция, откакто пое поста. И причината не е предстоящото „Ел Класико“. Треньорът без заобикалки коментира сериозния инцидент между Федерико Валверде и Орелиен Чуамени. Той не оправда действията им, но даде ясно да се разбере, че всеки прави грешки, давайки за пример легендата Хуанито. Това, което най-много го е наранило, по думите на наставника, е фактът, че всичко е изтекло в медиите, без обаче да обвинява директно играчите. Арбелоа настоя, че разполага със здрава съблекалня, с която се гордее.

Запитан как обяснява случилото се, той отговори: „Искам да кажа две неща. Първо, много се гордея с решителността, бързината и прозрачността, с които клубът действа. И второ, че играчите признаха грешката си, изразиха разкаяние и се извиниха. За мен това е достатъчно. Няма да ги изгарям на публична клада, защото не го заслужават. Заради това, което са ми показали през тези четири месеца и през годините. Те са доказали, че знаят какво означава да си играч на Реал Мадрид, и аз няма да го забравя. Винаги давам един пример. За мен има един играч, който е парадигма за това какъв трябва да бъде футболист на Реал Мадрид, и това е Хуанито. Нима той никога не е грешал? Всички се гордеем с това, което правеше във всеки мач. Той разбираше какво е Реал Мадрид, оставяше душата си на терена. Как да не сгреша аз? Всички грешим. Но ако го обичаме за нещо, то е защото е грешал, както всеки човек може да сгреши. Тези двама играчи заслужават да обърнем страницата, да им дадем шанс да продължат да се борят за този клуб. Аз много се гордея с тях. Няма да позволя тази ситуация да се използва, за да се поставя под съмнение техният професионализъм: лъжа е, че не са професионалисти, че не играят заради проблеми с мен и че не са проявявали уважение към мен... това е абсолютна лъжа. Аз съм първият отговорен, че сезонът може би не беше на ниво. Тук съм от четири месеца и се гордея с моите играчи. С начина, по който ме приеха, и с това откъде трябваше да тръгнем. Ясно е, че разочарованието и гневът могат да те доведат до ситуации, които не желаеш. Сега трябва да насочим вниманието си към дербито. Върху това трябва да се съсредоточим.“

На въпрос дали се чувства отговорен, Арбелоа заяви: „Ако искате да посочите виновник, ето ме мен.“

Запитан дали някога е преживявал подобно нещо, той сподели: „Имал съм съотборник, който е взимал стик за голф и е удрял друг с него. Това, което се случва в съблекалнята, трябва да си остане в съблекалнята и това е, което ме боли най-много. Това са ситуации, които винаги са се случвали, но в никакъв случай не ги оправдавам. Беше инцидент и имахме лошия късмет Феде да завърши с рана, което е по-скоро свързано с лош късмет, отколкото със случилото се реално. Те се извиниха и оттук нататък мислим за мача.“

Относно това дали играчите имат твърде много власт, треньорът коментира: „Не знам какво имате предвид. Казвам ви, че когато играч на Реал Мадрид не играе, това е спортно-техническо решение. Избирам този, който смятам, че го заслужава. Феновете могат да бъдат спокойни за тази съблекалня и тези играчи. Прекарахме 30 години без да спечелим Купата на европейските шампиони, аз дойдох тук и пет години не минавахме осминафиналите. Това са трудни ситуации и няма по-подготвен човек от нашия президент, който да се справи. Той успя да постави Мадрид там, където заслужава, и ние трябва да се борим, за да го направим отново.“

Запитан дали сбиването е можело да бъде избегнато на втория ден, той отговори: „Кабинетът ми не е в съблекалнята, а ми се щеше да е, за да контролирам всичко. Ако треньорът е трябвало да спре това, поемам отговорност. Играчите знаят, че са сгрешили и това трябва да служи за пример на всички. Трябва да продължим напред.“

Как би описал съблекалнята: „Това е съблекалня на нивото на Реал Мадрид. Не е лесно да приемеш два сезона без трофей и всичко, което се случи. За да си играч на Реал Мадрид, залогът е голям и не е лесно да си на висотата на тази емблема. Със сигурност трябва да правим нещата по-добре, но виждам една здрава съблекалня, готова да печели отново. Сигурен съм, че догодина всички, с повече опит, ще се подобрим. Тази съблекалня е по-млада от тази, в която бях аз, и тези неща ще ги накарат да израснат. Повтарям, нищо през тези четири месеца не ме кара да кажа, че не съм доволен и горд от тази съблекалня.“

Относно случващото се с Мбапе, смеха му в колата и свободното му време, и дали се чувства с накърнен авторитет, Арбелоа заяви: „Това, че един играч излиза усмихнат след тренировка, е изваждане на нещата от контекст. Мога само да защитя Алваро Карерас – когато е играл, е било защото го е заслужил. В случая с Мбапе всички знаем усилията, които положи, за да дойде в Мадрид, и от какво се отказа. Всички сме го виждали с анцуга на Мадрид като дете.“

„Чувствам, че имам достатъчно авторитет като треньор на Реал Мадрид. В крайна сметка играчите уважават настоящия треньор, а това е най-важното“, заяви наставникът.

Запитан за изтичането на информация от кухнята на отбора, той беше категоричен: „Повтарям, това, че се разкриват неща, които се случват в съблекалнята, ми се струва предателство и проява на нелоялност към тази емблема.“

На въпрос дали все още смята, че Моуриньо е „един от нас“, отговорът беше кратък и ясен: „Да.“

Треньорът обаче отрече да знае кой е източникът на течовете: „Не, не работя в ЦРУ и не обвинявам играчите. Около Реал Мадрид има много хора. Това, което се случва с моите футболисти, ще си остане между мен и тях. Трябва да даваме пример.“

Относно наказанието на Чуамени и дали ще има допълнителни санкции от негова страна, той коментира: „Утре Чуамени ще бъде в групата за мача.“

Запитан дали събитията в съблекалнята влияят на представянето на терена, Алонсо отговори: „Бях много критикуван, че не говоря за футбол и по-технически аспекти. Наблегнах много на ценностите в моя отбор и изглежда, че миналата седмица думите ми привлякоха голямо внимание. Но усилията, другарството, страстта и отдадеността трябва да се демонстрират винаги. След това, тактически, със сигурност имаме много да подобряваме.“

Той изрази задоволство от модела за избор на капитан и работата на лидерите в отбора: „Много, много съм доволен от работата на четиримата капитани.“

В момента цялото му внимание е насочено към предстоящия двубой: „Мачът утре – в това съм вложил цялата си енергия сега.“

На въпрос дали съжалява за нещо или би променил нещо, треньорът направи равносметка: „Единственото, което ме тревожи и върху което размишлявам, е как бих могъл да накарам отбора си да спечели повече мачове. Имаше трудни моменти през тези месеци. Знам каква беше ситуацията веднага след пристигането ми, а спечелихме много сложни мачове. Победихме Сити, който току-що беше спечелил купа срещу Арсенал и разгромил Челси с 4:0... а ние спечелихме и двата мача. Победихме и Атлетико. Със сигурност чувствам, че срещу Байерн имаше неща, които излизат извън твоя контрол. Често се питам какво можех да направя, за да спечелим някои мачове в лигата, но това е, върху което размишлявам. Как можех да помогна повече на играчите си да побеждават.“

Снимки: Gettyimages

