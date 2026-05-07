Рафиня за слуховете за напускането на Барселона: Мисля, че хората тук не обичат да ме виждат

Нападателят на Барселона Рафиня отговори на спекулациите около бъдещето му в клуба. В последните дни се засилиха спекулациите на местната преса в Каталуния, че на "Камп Ноу" са били предупредени от агента на играча да очакват оферта на стойност около 90 милиона евро от Саудитска Арабия. Изданията допълваха, че ръководството на клуба ще обмисли сериозно подобно предложение, тъй като крилото, макар и един от най-силно представящите се играчи на тима в последните два сезона, е на 29 години и това е последната възможност за него да бъде взета толкова солидна сума.

На "Камп Ноу" очакват солидна оферта за Рафиня, която може да запрати бразилеца далеч от клуба

„Откакто пристигнах в Барселона, от първия ден се носят слухове, че напускам клуба. Мисля, че хората тук не обичат да ме виждат. Особено пресата... Има един човек, който просто лъже. Човекът, който написа тази статия, написа и други лъжи за мен, че съм се срещал с ръководството на клуба, че съм говорил с хора вътре в клуба и съм казал, че не съм решил дали ще остана в Барселона или не. Този човек е само лъжа. Всеки път, когато публикува новини, той трябва да пропусне някои неподходящи неща, които излизат от устата му“, цитира ESPN думите на 29-годишния бразилец.

Рафиня играе за Барселона от юли 2022 г. Договорът му е до 30 юни 2028 г. и беше продължен през май 2025 г. През сезон 2025/26 нападателят отбеляза 19 гола и направи 8 асистенции в 31 мача.