Шефовете на Барселона очакват позицията на Ханзи Флик относно трима футболисти

Ръководството на Барселона очаква позицията на старши треньора Ханзи Флик за трима футболистите от състава, съобщава испанският вестник "Мундо Депортиво". Става въпрос за Жоао Кансело, Маркъс Рашфорд и Роберт Левандовски. Очаква се Барселона да опита да преподпише с Кансело през лятото, когато той се завърне в саудитския Ал Хилал, който държи правата му, макар че това може да се случи, ако той успее да стане свободен агент.

Що се отнася до Рашфорд, ситуацията е много по-неясна, като на този етап е все по-вероятно той да се завърне в Манчестър Юнайтед. Колкото до Левандовски, Флик наскоро потвърди, че е разговарял с полския нападател относно евентуално подновяване на договора му, което остава опция за ветерана. Ако каталунският гранд успее да си осигури титлата в Ла Лига през уикенда, не би било изненада решенията бъдат взети още следващата седмица.

