Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона влезе в битката за Антъни Гордън, Деко се срещна с агентите му

Барселона влезе в битката за Антъни Гордън, Деко се срещна с агентите му

  • 5 май 2026 | 10:14
  • 988
  • 1
Барселона влезе в битката за Антъни Гордън, Деко се срещна с агентите му

Барселона проявява конкретен интерес към крилото на Нюкасъл Антъни Гордън. В последно време все по-често се говори, че английският национал може да напусне “Сейнт Джеймсис Парк” през лятото, въпреки че има договор със “свраките” до 2030 година. Досега се знаеше, че Байерн (Мюнхен) има сериозен интерес към него, но за първи път името на каталунския клуб се появява в този контекст. Според “Радио Каталуня” обаче Барселона следи Гордън от известно време. “Спорт” пък публикува кадри на агентите на Гордън, които пристигат за среща с Деко и Боян Къркич. Според изданието тези разговори са се провели миналия четвъртък. Въпросните агенти, чиито имена са Уил Солтхаус и Адам Дъгдейл, обаче не са се срещнали с водещите фигури от ръководството на Барселона, но в рамките на около седмица са провели срещи с представили на няколко клуба в Европа, за да разберат от първа ръка техните намерения по отношение на играча.

Проблем за Барселона обаче изглежда цената на Антони Гордън, който е оценяван на около 80 милиона паунда. Тази сума е много висока, при положение че каталунците се отказаха да платят 30 милиона евро, за да откупят правата на Маркъс Рашфорд от Манчестър Юнайтед.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ултрасите на Лацио и Интер ще бойкотират сблъсъка между двата тима

Ултрасите на Лацио и Интер ще бойкотират сблъсъка между двата тима

  • 5 май 2026 | 07:04
  • 2062
  • 0
Защитник на Рома е в полезрението на Барселона

Защитник на Рома е в полезрението на Барселона

  • 5 май 2026 | 06:33
  • 2310
  • 0
Грандовете в Англия влизат в битка за Рафаел Леао

Грандовете в Англия влизат в битка за Рафаел Леао

  • 5 май 2026 | 06:02
  • 4109
  • 2
Барселона печели битката за подписа на Бернардо Силва

Барселона печели битката за подписа на Бернардо Силва

  • 5 май 2026 | 05:34
  • 4494
  • 1
Напрежението в Реал продължава да расте, испанските играчи са "на нож" с Арбелоа

Напрежението в Реал продължава да расте, испанските играчи са "на нож" с Арбелоа

  • 5 май 2026 | 05:03
  • 5021
  • 4
Гасперини: В добра позиция сме, но не можем да си позволим грешки

Гасперини: В добра позиция сме, но не можем да си позволим грешки

  • 5 май 2026 | 04:28
  • 2510
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Колосална опашка за "златен" билет на "Герена"

Колосална опашка за "златен" билет на "Герена"

  • 5 май 2026 | 10:49
  • 1068
  • 0
Арсенал и Атлетико Мадрид посягат към към мечтания финал

Арсенал и Атлетико Мадрид посягат към към мечтания финал

  • 5 май 2026 | 07:31
  • 3708
  • 8
78 години ЦСКА!

78 години ЦСКА!

  • 5 май 2026 | 09:12
  • 2121
  • 58
Апоел и Реал Мадрид продължават битката от плейофите в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид продължават битката от плейофите в "Арена Ботевград"

  • 5 май 2026 | 06:11
  • 5171
  • 5
Везенков и компания гостуват в Княжеството с мисията да довършат Монако

Везенков и компания гостуват в Княжеството с мисията да довършат Монако

  • 5 май 2026 | 06:44
  • 4201
  • 0
Левски предлага нов договор на Сангаре

Левски предлага нов договор на Сангаре

  • 5 май 2026 | 07:57
  • 8751
  • 21