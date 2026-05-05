Барселона влезе в битката за Антъни Гордън, Деко се срещна с агентите му

Барселона проявява конкретен интерес към крилото на Нюкасъл Антъни Гордън. В последно време все по-често се говори, че английският национал може да напусне “Сейнт Джеймсис Парк” през лятото, въпреки че има договор със “свраките” до 2030 година. Досега се знаеше, че Байерн (Мюнхен) има сериозен интерес към него, но за първи път името на каталунския клуб се появява в този контекст. Според “Радио Каталуня” обаче Барселона следи Гордън от известно време. “Спорт” пък публикува кадри на агентите на Гордън, които пристигат за среща с Деко и Боян Къркич. Според изданието тези разговори са се провели миналия четвъртък. Въпросните агенти, чиито имена са Уил Солтхаус и Адам Дъгдейл, обаче не са се срещнали с водещите фигури от ръководството на Барселона, но в рамките на около седмица са провели срещи с представили на няколко клуба в Европа, за да разберат от първа ръка техните намерения по отношение на играча.

Проблем за Барселона обаче изглежда цената на Антони Гордън, който е оценяван на около 80 милиона паунда. Тази сума е много висока, при положение че каталунците се отказаха да платят 30 милиона евро, за да откупят правата на Маркъс Рашфорд от Манчестър Юнайтед.

🔴 IMAGEN EXCLUSIVA @Sport



¡Cumbre de Deco con los agentes de Anthony Gordon!



El extremo izquierdo del Newcastle gusta al Barça. El jugador tiene un valor de mercado de 60 millones de euros y equipos como el Bayern aprietan por él



📸 @monfortcarlos pic.twitter.com/qfvOKNW4y5 — Diario SPORT (@sport) May 4, 2026