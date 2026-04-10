Капитанът на Фрайбург се е отказал от надеждата да в състава на Германия за Световното

  • 10 апр 2026 | 13:55
Защитникът Матиас Гинтер не се е отказал от надеждата да попадне в националния състав на Германия за Световното първенство след поредното си силно представяне за своя клуб Фрайбург. Гинтер помогна на Фрайбург да не допусне попадение и отбеляза последния гол с глава при успеха с 3:0 над Селта Виго от първия четвъртфинален мач от Лига Европа в четвъртък вечер.

Старши треньорът Юлиан Шустер похвали Гинтер и нарече представянето му впечатляващо, а по-добро от това не може да стане. 32-годишният футболист има 51 мача за държавния тим на Германия и беше част от отбора, спечелил Световното първенство през 2014-а, но последният му двубой датира отпреди почти три години.

Той каза, че е разочарован, че не е попаднал в състава за приятелските срещи с Швейцария и Гана миналия месец, но селекционерът Юлиан Нагелсман заяви, че вратата остава отворена по отношение на състава за Мондиал 2026.

„Опитвам се да повлияя на нещата, които мога“, коментира Гинтер след мача на Фрайбург снощи, добавяйки, че да играе за Германия е най-великото нещо.

Бившият капитан на германския национален тим Лотар Матаус заяви в ролята си на телевизионен коментатор, че Матиас Гинтер е изиграл изключителен мач и определено би взел защитника на Световното първенство. Гинтер игра в 43 от 44-те двубоя на Фрайбург през сезона, а съотборникът му Винченцо Грифо го нарече „изключителен играч, който е лидер и потвърждава представянето си седмица след седмица“.

Снимки: Gettyimages

