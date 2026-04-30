Цветомир Найденов с любопитен коментар за главния съдия на реванша между ЦСКА и Лудогорец

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов не пропусна да коментира вчерашния реванш между ЦСКА и Лудогорец от полуфиналите на Sesame Купа на България. "Армейците" отстраниха своя съперник след успех с 2:1 в Разград и нулево равенство на стадион "Васил Левски".

"Нули. Любимото ми! След този спектакъл се чудя дали въобще да гледам Атлетико Мадрид - Арсенал след малко …. Евала на Писков. Личи си, че е бил в ДЮШ на Лудогорец и не са го наложили в мъжете", написа Найденов във "Фейсбук".