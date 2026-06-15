ЦСКА очаква първия си съперник в Лига Европа

Утре ЦСКА ще научи своя съперник за първия квалификационен кръг на Лига Европа. "Армейците" се класираха за втория по сила европейски клубен турнир, след като спечелиха Купата на България. Жребият в Нион стартира в 16:00 ч.

Отборът на Христо Янев ще бъде поставен на старта в ЛЕ. Сред потенциалните опоненти на "червените" са Жилина (Словакия), Войводина (Сърбия), Университатя Клуж (Румъния), Алуминий (Словения), Дери Сити (Ирландия) и Вестри (Исландия). Първите мачове ще бъдат на 9 юли (четвъртък), а реваншите - седмица по-късно (16 юли, четвъртък)

В 9:30 часа пък ще станат ясни разбивките за първия квалификационен кръг на Лига Европа. Тъй като те се правят на регионален принцип, най-вероятно съперниците ще бъдат редуцирани до Войводина (Сърбия), Университатя Клуж (Румъния) и Алуминий (Словения).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google