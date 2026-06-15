Черно море започна подготовка с двама нови, на "Тича" очакват още играчи

Черно море даде ход на лятната подготовка с първа следобедна тренировка на "Тича". В началото домакинът Николай Пачков разля вода пред входа на тунела за успешен сезон. Треньорският щаб, воден от Илиан Илиев, изведе футболистите под бурните аплодисменти на привържениците на отбора.

Добрата новина за "моряците" е, че на този етап основни играчи от миналия сезон са запазени, а приоритетна задача е очакваните нови попълнения да се впишат бързо в колектива. За първа тренировка се явиха 23 състезатели. На този етап има двама официално привлечени. Това са Венцислав Керчев от Добруджа и Александър Тодоров от Монтана, който основно играе като полузащитник в лявата зона.

Черно море привлече капитана на Добруджа

На проби пък е младият бранител Теодор Минчев. До 22 юни отборът ще се подготвя във Варна, след което ще отпътува за Трявна, къде ще протече останалата част от подготовката. Черно море ще проведе и няколко контролни срещи, датите на които ще бъдат оповестени.

Треньорът Илиан Илиев подчерта, че очаква няколко попъления по време на подготовката. Търсят се предимно офанзивни играчи - крила, атакуващ полузащитник и нападател.



Пламен Трендафилов

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Снимки: Startphoto