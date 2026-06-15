"Акулите" започват с петима нови футболисти, трансферираха вратар в ЦСКА, а нападател - в Локо (Сф)

Старши треньорът на Черноморец (Бургас) Иван Колев и неговият щаб изведоха отбора за първа тренировка от подготовката за сезон 2026/2027. Ръководство, треньори и играчи бяха благословени от отец Николай, който отслужи водосвет.

Към "акулите" се присъединиха новите попълнения Иван Брикнер от Фратрия, Валентин Йосков, също от Фратрия, Андриан Димитров от Севлиево, Станислав Дюлгеров от Янтра (Габрово) и Красиан Колев от Септември (София). До няколко дни в подготовката ще се включат Драме и Кореия.

Иван Колев остава начело на Черноморец (Бургас)

От ръководството на клуба внимателно следят ситуацията около възможностите за привличане и на други играчи. Очакванията са за минимум още два входящи трансфера. Преговори се водят и в момента. Има движение и в обратната посока.

Младият вратар Каишев бе трансфериран във втория отбор на ЦСКА, а Димитър Костадинов ще продължи кариерата си в Локомотив (София). С отбора се разделиха още Димитър Тодоров, Петър Генчев, Мариян Димитров, Хидайет Хюсеин, Димитър Аврамов, Жулиен Иванов.

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От ръководството на отбора изразяват благодарност към усилията на всеки един от тях за утвърждаването на Черноморец в професионалния футбол. Старши треньорът Иван Колев е планирал провеждането на седем контролни срещи в подготвителния период, който включва и тренировъчен лагер в Сливен.

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