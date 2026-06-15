Утре Левски ще научи съперника си в ШЛ, обявиха часа на жребия и всички потенциални противници

Утре (16 юни) от 15:00 часа ще стартира жребият за първия квалификационен кръг на ШЛ.

Родният шампион - Левски, е в урната на непоставените с коефициент 7.000. Съперник на “сините” ще е някой от следните поставени тимове:

Много по-вероятни съперници: Дрита (Косово), Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина), Кайрат (Казахстан), Университатя Крайова (Румъния), Петрокуб (Молдова), Линкълн (Гибралтар);

Съществува малка вероятност Левски да се изправи срещу някой от тях на старта: Шамрок Роувърс (Ирландия), КуПС Купио (Финландия), Викингур (Исландия), Рига ФК (Латвия), Клаксвик (Фар. о-ви), Флора Талин (Естония), Ларн (Северна Ирландия), ТНС (Уелс).

Утре сутринта УЕФА ще направи нова, по-подробна, разбивка на урните и ще ги разпредели на регионален принцип. Именно поради тази причина по-горе сме посочили противниците като “много по-вероятни” и “малко вероятни”.

На 17 юни (сряда) от 13:00 часа пък Левски ще научи съперника си за втория предварителен кръг, ако успее да елиминира първия противник.

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