Съставите на Белгия и Египет, рожденикът Салах е титуляр

Белгия и Египет се изправят един срещу друг в интригуващ сблъсък от Група "G" на Световното първенство по футбол 2026. Двата отбора играят за ценни първи три точки в груповата фаза, които да им осигурят летящ старт по пътя към елиминациите. Срещата се провежда на модерния стадион „Сиатъл Стейдиъм“ в САЩ. Срещата може да гледате на живо в Sportal.bg.

Белгийците влизат като фаворити на хартия, но „фараоните“ са готови да поднесат изненада. Интересна подробност е, че двубоят съвпада точно с 34-тия рожден ден на египетската суперзвезда Мохамед Салах, което е допълнителна мотивация за крилото на Ливърпул. От друга страна, африканците все още преследват своята историческа първа победа на световни финали, след като нямат нито един успех в предишните си три участия през 1934, 1990 и 2018 г.

Руди Гарсия залага на Тибо Куртоа на вратата и на солидното присъствие на Тома Мюние, Брандон Мехеле, Натан Нгой и Тимоти Кастан в защита. В центъра на терена стабилност ще внасят съотборниците от Астън Вила Амаду Онана и Юри Тилеманс, докато креативното трио Леандро Тросар, капитанът Кевин Де Бройне и бързоногият Жереми Доку ще действат непосредствено зад нападателя Шарле Де Кетеларе, който получава шанс вместо Ромелу Лукаку.

Хосам Хасан пък е избрал под рамката да бъде Мостафа Шобеир и пред него дефанзивната четворка Мохамед Хани, Ясер Ибрахим, Хамди Фатхи и Ахмед Ел Фотух. Двоката опорни халфове са Моханад Лашин и Марван Атия, а офанзивната мощ на "фараоните" се допълва от Емам Ашур в центъра, Мостафа Зико на лявото крило, легендарния Мохамед Салах отдясно и намиращия се в страхотна форма централен нападател Омар Мармуш.

Pharaohs Starting XI for Egypt’s first match at the 2026 World Cup 📋🇪🇬#egyptnt#FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/FjxuOnY7Wd — Egypt National Team (@EgyptNT_EN) June 15, 2026

БЕЛГИЯ: Куртоа, Мюние, Нгой, Мехеле, Кастан, Онана, Тилеманс, Де Бройне, Доку, Тросар, Де Кетеларе

ЕГИПЕТ: Шобеир, Хани, Ибрахим, Фати, Ел Фотух, Атия, Лашин, Ашур, Салах, Зико, Мармуш

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