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  3. ЦСКА: Евробоецът на България се завръща на континенталната сцена

ЦСКА: Евробоецът на България се завръща на континенталната сцена

  • 15 юни 2026 | 18:48
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ЦСКА: Евробоецът на България се завръща на континенталната сцена

ЦСКА се завръща на международната сцена след 2-годишно отсъствие. Утре "армейците" ще разберат своя съперник за първия квалификационен кръг на Лига Европа. Отборът на Христо Янев спечели Купата на България и си заслужи място във втория по сила европейски клубен турнир.

ЦСКА очаква първия си съперник в Лига Европа
ЦСКА очаква първия си съперник в Лига Европа

"Евробоецът на България ЦСКА се завръща на континенталната сцена, а утре ще научим първия си съперник! Жребият за Лига Европа е от 16:00 ч. в Нион, а това са възможните опоненти в 1 квалификационен кръг. Жребият за 2 квалификационен кръг ще се тегли на 17 юни (сряда) от 14:00 ч. Напред, червените!", написаха от клуба.

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