Огромен купон в съблекалнята на ЦСКА след класирането на финала

ЦСКА публикува видео с радостта от съблекалнята след класирането за финала на турнира за Купата на България, дошло с отстраняване на Лудогорец.

“Червените” ще играят за втора поредна година в спор за трофея, като успяха да си отмъстят на “орлите”, тъй като миналата година именно те ги спряха на финала.

Този сезон 21-кратните носители на Купата ще опитат да се окичат със златните медали от надпреварата срещу победителя от двойката между Арда (Кърджали) и Локомотив (Пловдив).

“Железничарите” имат смазващо предимство от 4:0 след първите 90 минути.

Реваншът в “града под тепетата” е в днешния 30-и април (четвъртък).

Големият финал пък е на 20-и май (сряда).

При успех ЦСКА ще си гарантира участие в европейските клубни турнири и няма да трепери за бъдещето си там по отношение на крайното класиране от шампионския плейоф в efbet Лига.

Към момента ЦСКА е на четвъртото място на 4 точки зад третия Лудогорец.

ЦСКА за последно игра в турнир на УЕФА през сезон 2023/2024.