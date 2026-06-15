Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

  • 15 юни 2026 | 14:02
  • 4740
  • 29

Стадион "Българска армия" ще разполага с терен според най-добрите образци в световен мащаб, похвалиха се от ЦСКА. Ирландската компания SIS Pitches - световен лидер в изграждането на висококачествени футболни терени - приложи изключителните си технологични решения за подготовката на тревното покритие на спортното съоръжение.

ММС на среща с ЦСКА заради "Армията", министърът: Инвеститорите са дали тройно повече пари
ММС на среща с ЦСКА заради "Армията", министърът: Инвеститорите са дали тройно повече пари

В последните часове специални машини започнаха да "пришиват" снопчета с изкуствени влакна по цялото покритие на терена на "Армията", които ще гарантират изключителната устойчивост и качество на игрището. Работата не спира и през тъмната част от денонощието.

ЦСКА ревизира цените за "Българска армия"
ЦСКА ревизира цените за "Българска армия"

Благодарение на хибридната комбинация между естествена трева и изкуствено покритие, "Армията" ще разполага с терен, отговарящ на най-високите международни стандарти, които покриват изискванията за най-големите футболни форуми.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Хебър започна подготовка за новия сезон

Хебър започна подготовка за новия сезон

  • 15 юни 2026 | 12:58
  • 1251
  • 2
Етър продължи договора си с WINBET

Етър продължи договора си с WINBET

  • 15 юни 2026 | 12:50
  • 640
  • 0
Ботев (Пловдив) започна лагер на клубната си база

Ботев (Пловдив) започна лагер на клубната си база

  • 15 юни 2026 | 12:08
  • 698
  • 0
Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

  • 15 юни 2026 | 11:30
  • 15113
  • 16
Дубълът на Етър с нов треньор

Дубълът на Етър с нов треньор

  • 15 юни 2026 | 11:29
  • 1162
  • 1
Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

  • 15 юни 2026 | 11:20
  • 19157
  • 32
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

  • 15 юни 2026 | 11:20
  • 19157
  • 32
Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

  • 15 юни 2026 | 11:30
  • 15113
  • 16
ЦСКА приключи със Скаршем

ЦСКА приключи със Скаршем

  • 15 юни 2026 | 10:19
  • 12980
  • 21
Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

  • 15 юни 2026 | 13:45
  • 3491
  • 7
Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

  • 15 юни 2026 | 08:08
  • 21015
  • 21